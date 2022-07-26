Стало известно, когда украинских летчиков обучат летать на американских истребителях
Пилоты военно-воздушных сил Украины в 2023 году будут обучаться работе на американских истребителях F-15 и F-16, заявил спикер командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат 26 июля
Ранее в Конгрессе США одобрили выделение $100 млн на обучение украинских военных летчиков на самолетах американского производства.
У нас нет информации, что пилоты проходят подготовку. Есть решение американского правительства о предоставлении 100 миллионов долларов США на подготовку военных пилотов у 2023 году.
Военный также заявил, что выделение средств американскими властями на переобучение украинских пилотов говорит о том, что США могут предоставить Киеву западные истребители, в том числе F-15 и F-16.
Днем ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские аэродромы пройдут дооборудование для того, чтобы там могли приземляться и взлетать американские истребители F-16.
23 июня, 12:20Возмущение Минобороны Украины, подготовка украинских лётчиков на F-16, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 23 июняМинобороны Украины призвало политиков следить за своими словами. Украинских лётчиков хотят научить использовать американские истребители F-16. Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс