https://ukraina.ru/20220726/1036887918.html

Стало известно, когда украинских летчиков обучат летать на американских истребителях

Стало известно, когда украинских летчиков обучат летать на американских истребителях - 26.07.2022 Украина.ру

Стало известно, когда украинских летчиков обучат летать на американских истребителях

Пилоты военно-воздушных сил Украины в 2023 году будут обучаться работе на американских истребителях F-15 и F-16, заявил спикер командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат 26 июля

2022-07-26T16:43

2022-07-26T16:43

2022-07-26T16:43

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украина

истребители

f-16

сша

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Ранее в Конгрессе США одобрили выделение $100 млн на обучение украинских военных летчиков на самолетах американского производства.Военный также заявил, что выделение средств американскими властями на переобучение украинских пилотов говорит о том, что США могут предоставить Киеву западные истребители, в том числе F-15 и F-16.Днем ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские аэродромы пройдут дооборудование для того, чтобы там могли приземляться и взлетать американские истребители F-16.

https://ukraina.ru/20220623/1034215967.html

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новости, украина, истребители, f-16, сша