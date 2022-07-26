Что Россия сделает с заводами Мелитополя. Спецрепортаж. - 26.07.2022 Украина.ру
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Что Россия сделает с заводами Мелитополя. Спецрепортаж.
Что Россия сделает с заводами Мелитополя. Спецрепортаж. - 26.07.2022 Украина.ру
Что Россия сделает с заводами Мелитополя. Спецрепортаж.
Промышленные предприятия перешедшего под контроль России Мелитополя возобновляют производство. Основным потребителем их продукции была Россия. В результате... Украина.ру, 26.07.2022
2022-07-26T16:11
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видео
мелитополь
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Промышленные предприятия перешедшего под контроль России Мелитополя возобновляют производство. Основным потребителем их продукции была Россия. В результате известных событий на Украине - 8 лет назад связи, существовавшие десятилетиями, были разрушены. Заводы Мелитополя потеряли огромный рынок сбыта, львиную долю заказов и, соответственно, былую прибыль. Обороты пришлось существенно уменьшить, а коллектив – сократить. С возвращением Мелитополя в родную гавань возвращаются и утраченные связи. Местные промышленники очень надеются, что теперь предприятия, которые несколько лет находились в бедственном положении, обретут вторую жизнь. Российских коллег рабочие Мелитополя конкурентами не считают. "Это наши партнёры", - говорит директор завода "Автогидроагрегат" Виталий Ярчук. И сотрудничество, по его словам, будет взаимовыгодным. Заводы Мелитополя помогут решить проблему импортозамещения – каждый в своём сегменте. Рабочие настроены на позитив и на конструктив. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. В конце февраля Мелитополь перешёл под контроль Российской Федерации
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видео, мелитополь, видео

Что Россия сделает с заводами Мелитополя. Спецрепортаж.

16:11 26.07.2022 (обновлено: 16:23 26.07.2022)
 
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Промышленные предприятия перешедшего под контроль России Мелитополя возобновляют производство. Основным потребителем их продукции была Россия. В результате известных событий на Украине - 8 лет назад связи, существовавшие десятилетиями, были разрушены. Заводы Мелитополя потеряли огромный рынок сбыта, львиную долю заказов и, соответственно, былую прибыль. Обороты пришлось существенно уменьшить, а коллектив – сократить. С возвращением Мелитополя в родную гавань возвращаются и утраченные связи. Местные промышленники очень надеются, что теперь предприятия, которые несколько лет находились в бедственном положении, обретут вторую жизнь. Российских коллег рабочие Мелитополя конкурентами не считают. "Это наши партнёры", - говорит директор завода "Автогидроагрегат" Виталий Ярчук. И сотрудничество, по его словам, будет взаимовыгодным. Заводы Мелитополя помогут решить проблему импортозамещения – каждый в своём сегменте. Рабочие настроены на позитив и на конструктив.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. В конце февраля Мелитополь перешёл под контроль Российской Федерации
 
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