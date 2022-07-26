https://ukraina.ru/20220726/1036886323.html

Что Россия сделает с заводами Мелитополя. Спецрепортаж.

Что Россия сделает с заводами Мелитополя. Спецрепортаж. - 26.07.2022 Украина.ру

Что Россия сделает с заводами Мелитополя. Спецрепортаж.

Промышленные предприятия перешедшего под контроль России Мелитополя возобновляют производство. Основным потребителем их продукции была Россия. В результате... Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T16:11

2022-07-26T16:11

2022-07-26T16:23

видео

мелитополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1a/1036886074_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_24a794cb8630fbef7b72c9766f929cf3.jpg

Промышленные предприятия перешедшего под контроль России Мелитополя возобновляют производство. Основным потребителем их продукции была Россия. В результате известных событий на Украине - 8 лет назад связи, существовавшие десятилетиями, были разрушены. Заводы Мелитополя потеряли огромный рынок сбыта, львиную долю заказов и, соответственно, былую прибыль. Обороты пришлось существенно уменьшить, а коллектив – сократить. С возвращением Мелитополя в родную гавань возвращаются и утраченные связи. Местные промышленники очень надеются, что теперь предприятия, которые несколько лет находились в бедственном положении, обретут вторую жизнь. Российских коллег рабочие Мелитополя конкурентами не считают. "Это наши партнёры", - говорит директор завода "Автогидроагрегат" Виталий Ярчук. И сотрудничество, по его словам, будет взаимовыгодным. Заводы Мелитополя помогут решить проблему импортозамещения – каждый в своём сегменте. Рабочие настроены на позитив и на конструктив. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. В конце февраля Мелитополь перешёл под контроль Российской Федерации

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, мелитополь, видео