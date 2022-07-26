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Военный эксперт рассказал, как русские "Искандеры" накроют украинскую артиллерию

Военный эксперт рассказал, как русские "Искандеры" накроют украинскую артиллерию - 26.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как русские "Искандеры" накроют украинскую артиллерию

Россия, судя по словам министра обороны, увеличила группировку "Искандеров-М" и высокоточных ракет класса "воздух — поверхность", которые базируются на наших истребителях и бомбардировщиках. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-26T15:20

2022-07-26T15:20

2022-07-26T15:20

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Теперь за счет увеличения средств воздействия мы сможем доставать эти HIMARS'ы. Потому что раньше даже если мы знали, где они находятся, то ничего сделать не могли, уточнил эксперт.Даже если мы их не сбили, мы получили ценную информацию. Она накапливается, и у нас появляется возможность добавить боевые алгоритмы в наши программы системного обеспечения либо более эффективно использовать те, которые у нас имеются, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, "искандер", всу, россия, украина