Военный эксперт рассказал, как русские "Искандеры" накроют украинскую артиллерию - 26.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как русские "Искандеры" накроют украинскую артиллерию
Военный эксперт рассказал, как русские "Искандеры" накроют украинскую артиллерию - 26.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как русские "Искандеры" накроют украинскую артиллерию
Россия, судя по словам министра обороны, увеличила группировку "Искандеров-М" и высокоточных ракет класса "воздух — поверхность", которые базируются на наших истребителях и бомбардировщиках. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-26T15:20
2022-07-26T15:20
новости
"искандер"
всу
россия
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Теперь за счет увеличения средств воздействия мы сможем доставать эти HIMARS'ы. Потому что раньше даже если мы знали, где они находятся, то ничего сделать не могли, уточнил эксперт.Даже если мы их не сбили, мы получили ценную информацию. Она накапливается, и у нас появляется возможность добавить боевые алгоритмы в наши программы системного обеспечения либо более эффективно использовать те, которые у нас имеются, заключил собеседник издания.
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Новости
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новости, "искандер", всу, россия, украина

Военный эксперт рассказал, как русские "Искандеры" накроют украинскую артиллерию

15:20 26.07.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия, судя по словам министра обороны, увеличила группировку "Искандеров-М" и высокоточных ракет класса "воздух — поверхность", которые базируются на наших истребителях и бомбардировщиках. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Теперь за счет увеличения средств воздействия мы сможем доставать эти HIMARS'ы. Потому что раньше даже если мы знали, где они находятся, то ничего сделать не могли, уточнил эксперт.
"Кроме того, к этой работе будут подключены диверсионно-разведывательные группы. Мы будем следить за складами. Мы же уничтожили пусковую установку и ракеты "Гарпун", и так же надо заниматься HIMARS'ами. У нас все получится. Просто сейчас надо понять баллистику этих ракет, оценить, где проще и эффективнее их перехватывать с вероятностью в 100%. Для этого нужно иметь определенную базу телеметрии, которая нарабатывается за счет того, что мы собираем данные о характере полета ракет во время нанесения удара", - указал Кнутов.
Даже если мы их не сбили, мы получили ценную информацию. Она накапливается, и у нас появляется возможность добавить боевые алгоритмы в наши программы системного обеспечения либо более эффективно использовать те, которые у нас имеются, заключил собеседник издания.
 
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