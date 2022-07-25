https://ukraina.ru/20220725/1036834402.html

Валах Его Величества: в украинских землях на страже российских интересов

Валах Его Величества: в украинских землях на страже российских интересов - 25.07.2022 Украина.ру

Валах Его Величества: в украинских землях на страже российских интересов

Украина.ру, 25.07.2022

2022-07-25T18:00

2022-07-25T18:00

2022-07-25T18:00

история

петр i

xviii век

молдавия

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25 июля 1711 года русские войска совместно с отрядом молдаван и валахов овладели крепостью Браила на Дунае. То был самый успешный эпизод в целом неудачного для Петра I Прутского похода. Молдавско-валашеской частью корпуса, занявшего дунайскую крепость, командовал Фома (Тома) Кантакузино, сыгравший важную роль в истории украинских земель Российской империи.На ДунаеК началу похода русского царя к Пруту и Дунаю наш герой занимал очень высокую должность при господарском дворе Валахии. В Бухаресте он служил великим спафарием - командующим господарским войском. Правивший в Валахии в тот период Константин Брынковяну приходился ему двоюродным братом. Кузеном Фома также приходился жене Дмитрия Кантемира, взошедшего на престол Молдавии в 1710 г. Российское правительство рассматривало Кантакузино в качестве замены Брынковяну, поскольку последний во время Прутского похода не стал выделять русской армии обещанного подкрепления, сорвал поставки продовольствия и фуража.Собственно, переход Кантакузино на сторону русских произошёл после того, как группа бояр и архиереев Валахии выразила недовольство выжидательной политикой господаря в отношении царя Петра.Оппозиционная группа направила в качестве своего полномочного представителя царю великого спафария. Предположительно 30 июня 1711 г. Кантакузино прибыл в расположение передового корпуса Бориса Шереметева, находившегося на юге Молдовы. Под командованием Фомы находилось восемь рот лёгкой кавалерии господарского войска.Отряд был припровождён в столицу Молдавии Яссы, где его лидер, по словам российского вице-канцлера Петра Шафирова, объявил о "своей и всего мултянского народа к Его Царскому Величеству верности" (на протяжении ряда веков Валашское княжество также именовалось Мунтенией, а валахи - мунтянами, в то время как волохи - молдаванами).9 июля Кантакузино принимал участие в военном совете, который проводил Пётр I. Валашский военачальник поддержал план российского генерала Карла Ренне, предполагавший активные действия на территории собственно Османской империи. Предполагалось, что это спровоцирует там антитурецкое восстание покорённых народов, как это произошло в Молдавии.Кантакузино предложил совершить рейд к Браиле - османской крепости, занимавшей стратегически важное положение. Эта идея аргументировалась также наличием в крепости значительных запасов продовольствия и фуража при относительно небольшом гарнизоне.План был одобрен и спустя два дня 11-тысячный корпус под общим командованием Ренне выступил в поход. Половину отряда составляли российские подразделения регулярной кавалерии, а другую часть - молдаване и валахи, во главе с Кантакузино. Это было первое совместное предприятие сподвижника Петра I из числа остзейских немцев Ренне и валаха Кантакузино, которым предстояла совместная служба на Украине.Накануне начала браильской экспедиции валашский боярин удостоился памятного подарка Петра I.Царь подарил ему свой портрет, украшенный алмазами ценой в тысячу рублей. Такая же сумма была выплачена как денежная премия. Так российский монарх выразил свою признательность за довольно смелый поступок Кантакузино в то время как подавляющее большинство его соотечественников предпочли дожидаться, чем закончится противостояние русских с османами.Отряд достиг границ Валахии 19 июля, где Кантакузино сразу стал проявлять себя как довольно ценный союзник русских. Его усилиями было организовано приобретение припасов у местных жителей. К корпусу Ренне присоединились три легкоконные хоругви валахов и сербов общей численностью 193 человека.22 июля в 11 часов российские драгуны и конные гренадёры, а также лёгкие конники Кантакузино стремительно атаковали крепостные палисады Браилы и выбили оттуда неприятеля. В ночь на 24 июля спешенные кавалеристы захватили окопы у городских стен, османы едва успели укрыться в крепости. Утром 25 июля трёхтысячный гарнизон Браилы капитулировал. Защитники крепости (за исключением коменданта) с семьями получили возможность перебраться на турецкий берег Дуная.Ренне указывал, что османские потери у Браила составили более 800 человек. Россияне вместе с союзниками имели примерно столько же раненых и убитых.В силу плохой коммуникации с основными силами русской армии генерал Ренне не знал, что ещё за два дня до штурма Браилы был подписан русско-турецкий мирный договор (Прутский). Тем не менее, действие кавалерийского корпуса противника недалеко от границ беспокойной Сербии стало одним из факторов, заставивших османов пойти на мирное соглашение с Петром I.Царский посыльный, прибывший в Браилу 28 июля, доставил предписание оставить крепость и двигаться на соединение с главной армией, которая уходила из Молдавии. Кантакузино эта обескураживающая новость застала в своём имении.Богатое имущество и семья бывшего спафария были переданы под опеку родственников. А сам он выехал в Трансильванию и через Польшу (прожив некоторое время во Львове) в феврале 1712 г. прибыл в Москву. "Графа Валахии" сопровождали полковник и шесть обер-офицеров из валашеского войска.В России Кантакузино ждал чин генерал-майора от кавалерии, пожалованный царём ещё в августе 1711 г. В тот период этим званием в русской армии обладали только 20 человек. Сама же причастность к кавалерии давала хорошие карьерные перспективы, поскольку это был сравнительно молодой, быстро растущий род войск русской армии.На ДнепреВ Российскую империи Кантакузино прибыл в период очередной русско-турецкой войны. Из-за разночтений в тексте Прутского договора султан потребовал отдать ему весь Малороссийский край вместе с Киевом.На весну 1712 г. в Малороссию ожидалось крупное вторжение османов, союзных им крымских татар, остатков войска Карла XII и казаков - мазепинцев.Шереметев, готовивший отпор, был озадачен усилением лёгкой кавалерии, перед которой ставилась задача парировать татарские набеги на российские провинции.В этих целях царь распорядился "для нынешней и будущей войны учреждённые команды волохов, сербов и казаков... держать". По состоянию на март 1712 г. численность таковых в корпусе Шереметева составляла 446 человек. Ставилась задача развёртывания этих подразделений и объединения их в сводный молдавско-сербский легкоконный корпус.Военная коллегия рассматривала генерал-майора Кантакузино в качестве командира этого соединения. Сам же он получил предписание привлекать соотечественников и выходцев с Балкан на российскую военную службу.Однако этому плану не суждено было сбыться, поскольку в апреле 1712 г. с Турцией заключили мирное соглашение и необходимость в новом воинском соединении отпала.Следующая попытка создания балканско-дунайского кавалерийского корпуса во главе с Кантакузино предпринималась во время очередного обострения отношений с Турцией конца 1712 г. Но и на этот раз организационные мероприятия были свёрнуты с урегулированием русско-турецких отношений (в июне 1713 г.)В данный период Пётр I концентрировал основные силы русской армии для разгрома шведских войск в Померании. Прикрытие же южных рубежей возлагалось на поселенные полки ландмилиции, создаваемые по опыту Австрии.На территории Киевской и Азовской губернии (фактически на Белгородчине и в воронежско-тамбовском Черноземье) из служилых людей "старой службы" (отставных солдат, драгун, пушкарей, стрельцов, городовых казаков), а также на основе остатков упраздняемых полурегулярных полков к ноябрю 1713 г. сформировали 8 ландмилицких полков общей численностью в 10,5 тыс. человек.Руководили этим процессом генералы Ренне (глава Украинского кавалерийского корпуса) и ставший его ближайшим помощником Кантакузино. Самый крупный контингент ландмилиции (5 тыс. человек) размещался в Киево-Печерской крепости. Он же был задействован в возведении этого фортификационного сооружения. Аналогичные гарнизоны располагались в Полтаве (2 тыс.), Чернигове, Нежине, Переяславле (по 1 тыс.), Белгороде, Курске и Старом Осколе (по 500).По окончании "турецкого" кризиса 1713 г. выплату жалования полкам ландмилиции прекратили, и они были распущены. Тем не менее, их можно рассматривать в качестве предтечи гарнизонов Украинской укреплённой линии, возведённой в 30-х годах XVIII в. Напомним, что последние комплектовались за счёт мелких землевладельцев юга Великороссии и стали важным источником великорусского населения в Новороссии.В составе Украинского кавалерийского корпуса Кантакузино получил под командование пять драгунских полков. Сам корпус после перенесения основных боевых действий Северной войны в Померанию играл периферийную роль в императорской армии. Тем не менее, в 1717 г. Кантакузино некоторое время возглавлял это полнокровное воинское соединение.В 1719 г. был издан указ Петра I, дающий представление о том, чем занималась команда Кантакузино в украинских провинциях.Царь поручал генерал-майору усилить охрану территорий слободских полков в то время как местные казаки "все на линейную работу к Царицыну с полковниками отъехали". Слобожанщина подвергалась набегам со стороны "воров запорожцев", обосновавшихся во владениях крымского хана после уничтожения Сечи Петром I.Монарх давал указание усилить караулы на сторожевых постах, но в случае нападений запорожцев не увлекаться преследованием их, поскольку это чревато конфликтами с Османской империей.Пограничную службу на южных рубежах Малороссии Кантакузино сочетал с организацией разведывательной деятельности на территории "вероятного противника": Турции и её вассальных государствах. Именно на подчинённых валашского графа лежала обязанность организации эстафетная почта в Дунайские княжества.До смещения валашского госпадаря Брынковяну его ближайшим помощником был Константин Кантакузино (дядя нашего героя). В 1714 - 1716 годах Валахией и вовсе правил двоюродный брат Фомы - Стефан Кантакузино. С обоими родственниками "валах Его Величества" вёл активную переписку, равно как и со своими многочисленными агентами на Дунае, в Трансильвании, Речи Посполитой.Во время службы Кантакузино в Украинском кавалерийском корпусе была предпринята попытка создания военных поселений балкано-дунайцев на территории Киевской губернии. В феврале 1715 г. Пётр I распорядился "волосскому полковнику Ф. Апостолу - Кигечу с товариществом его" выделить для обустройства "какое местечко или знатное село". Тому же полковнику поручалось "селить на порожних землях людей из своих народов [волохов, мунтян, сербов]... и для того, чтоб таких людей к себе из тех краёв призывал нарочно".Однако это начинание при Петре так и не получило дальнейшего развития. Тем не менее, в данном решении виден прообраз военно-поселенных провинций Новая Сербия и Славяносербия, учреждённых в правление его дочери Елизаветы Петровны и ставших предтечей Новороссийской губернии.На ЛадогеПо мере нормализации отношений России и Турции Украинский кавалерийский корпус всё более терял своё значение, полков в его составе становилось всё меньше. Это не сулило новых карьерных взлётов его амбициозным командирам, к числу которых относился и валашский граф .Весной 1720 г. Кантакузино обратился к президенту Военной коллегии Александру Меньшикову с просьбой его "определить при своей команде, или где повелите".Прошение генерал-майора было воспринято благосклонно и уже в июне 1720 г. он во главе семи полков обеспечивал безопасность инспекции Украинского корпуса, которую проводил лично глава оборонного ведомства.Осенью Кантакузино получил новое назначение. Оно сулило не только всероссийскую, но и общеевропейскую известность.Графу поручалось возглавить группировку военослужащих, направляемых на строительство Ладожского канала. Под его командование поступали 10 драгунских полков из состава Украинского корпуса, 10 тыс. казаков из Гетманщины и 2,5 тыс. казаков из слободских полков.Военные командировались на одну из крупнейших строек Петровской эпохи (части Волго-Балтийско торгового пути), поскольку стало очевидно, что силами одних только вольнонаёмных работников она шла слишком медленно с огромными для казны издержками.Строительная команда Кантакузино приступила к работам на Ладоге в конце мая 1721 г. Драгуны и казаки валили лес, занимались земляными работами.О соотношении вольнонаёмного и солдатско-казацкого труда на строительстве канала даёт представление следующая статистика: на 17 июля 1721 г. работники подрядных организаций вынули 5,35 тыс. куб. саженей земли, а военнослужащие - 63,6 тыс.Неблагоприятные климатические условия строительства, тяжелейшие условия труда обусловили высокие показатели заболеваемости и смертности среди работников. Спустя месяц после того как военные приступили к работам, среди драгун больными числился 741 человек. Среди казаков этот показатель был ещё выше: на 21 июля болело 3992 казака, умерло 493.В сентябре земляные работы были приостановлены и войска расположились на зимние квартиры в Вологодской, Тверской и Новгородской провинциях.Весной следующего года работы на канале возобновились уже при другом командующем, поскольку 2 января 1722 г. Фома Кантакузино скоропостижно скончался. Как видим выполнение петровских замыслов стоило жизни не только простым землекопам. Причина смерти - кровоизлияние в мозг. На момент кончины генералу было около 50 лет.Несмотря на относительно скромный генерал-майорский чин усопшего, он был весьма статусным членом военно-политической элиты России. Об этом свидетельствует церемония похорон Кантакузино.Отпевание проводил архиепископ Новгородский Феофан Прокопович, занимавший пост вице-президента Святейшего Синода. С графом они возможно были знакомы ещё по Прутскому походу.В траурной церемонии принимал участие сам Пётр I, а также посол австрийского императора в России граф Кински и непосредственный руководитель - Меньшиков.Царь на церемонии прощания высказался о Кантакузино как об отличном солдате и вернейшем из всех валахов, перешедших к нему в подданство.Очевидцы описывали, что монарх в длинной мантии шёл за гробом после двух батальонов солдат и процессии священников, имея возле себя с правой стороны австрийского посланника, а с левой - Меньшикова.Имения графа Кантакузино большая часть которых находилась в Переяславском полку Малороссии перешли по наследству его супруге Марии. Вместе с тем ей была назначена пожизненная ежегодная пенсия от Военной коллегии в 1,5 тыс. рублей.***Фома Кантакузино может рассматриваться как один из ярких уроженцев Дунайских княжеств и Бессарабии, стоявших на страже российских интересов в украинских землях.Эту галерею открывает господарь Молдавии Ион Лютый - современник Ивана Грозного, самоотверженно помогавший царю в избирательной кампании на пост главы Речи Посполитой и Великого княжества Литовского.В XX в. к числу подобных героев принадлежал командир Красной Армии Григорий Котовский. Его преимущественно бессарабско-приднестровская кавалерийская бригада сказала веское слово в советско-польской войне и отражении "второго зимнего похода" войск УНР.Общий вектор деяниям столь разных исторических героев на Украине определяется объективными интересами Молдавии, Валахии и Бессарабии в сохранении и укреплении своей государственности.Чем более сильными были позиции России на Украине, тем большую поддержку она могла оказать этим государственным образованиям на Дунае.

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, петр i, xviii век, молдавия