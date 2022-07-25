https://ukraina.ru/20220725/1036832487.html

Кого убьют антироссийские санкции. Юшков дал расклад. Видео

Кого убьют антироссийские санкции. Юшков дал расклад. Видео - 25.07.2022 Украина.ру

Кого убьют антироссийские санкции. Юшков дал расклад. Видео

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал об... Украина.ру, 25.07.2022

2022-07-25T14:46

2022-07-25T14:46

2022-07-25T14:46

видео

игорь юшков

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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал об энергетической ситуации в Европе, а также о проблемах Канады, США и Британии, вызванных антироссийскими санкциями:00:50 - Проблемы объединенного Запада из-за антироссийских санкций: сделает ли Европа правильные выводы?06:40 – Проблемы аграрного сектора в Канаде: почему фермеры бьют тревогу? 09:40 - Проблемы в экономике Соединенного Королевства: что стало отправной точкой для кризиса в Лондоне?13:45 - Рецессия в США: неизбежность или прогноз?15:35 - Невидимая сторона рынка: эффективна ли практика последовательного закрытия доступа к базам данных во избежание расширения санкций?

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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