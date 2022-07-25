Бабушка с красным флагом встречает военных в ЛНР. Видео - 25.07.2022 Украина.ру
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Бабушка с красным флагом встречает военных в ЛНР. Видео
Бабушка с красным флагом встречает военных в ЛНР. Видео - 25.07.2022 Украина.ру
Бабушка с красным флагом встречает военных в ЛНР. Видео
Жительница освобождённого посёлка городского типа Белогоровка (ЛНР) рассказала об обстановке в населённом пункте - то, что было ранее и какая ситуация там... Украина.ру, 25.07.2022
2022-07-25T13:26
2022-07-25T13:26
видео
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Жительница освобождённого посёлка городского типа Белогоровка (ЛНР) рассказала об обстановке в населённом пункте - то, что было ранее и какая ситуация там теперь, а также передала знамя Победы 80 танковому Краснознамённому полку. По словам женщины, флаг она хранила долгие годы. "За вот эти символы: за ленточки, за красный флаг, за вот это всё они (украинские неонацисты) нас тут гнобили так, что это вообще невозможно. Увидят эту ленточку - срывают", - пожаловалась женщина. Она также отметила, что теперь, после освобождения, в посёлке стало намного спокойнее. "Нас поддержали, они буквально нас возродили из вот этого пепла и ада, если вот так образно сказать", - добавила жительница.Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, видео

Бабушка с красным флагом встречает военных в ЛНР. Видео

13:26 25.07.2022
 
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Жительница освобождённого посёлка городского типа Белогоровка (ЛНР) рассказала об обстановке в населённом пункте - то, что было ранее и какая ситуация там теперь, а также передала знамя Победы 80 танковому Краснознамённому полку. По словам женщины, флаг она хранила долгие годы. "За вот эти символы: за ленточки, за красный флаг, за вот это всё они (украинские неонацисты) нас тут гнобили так, что это вообще невозможно. Увидят эту ленточку - срывают", - пожаловалась женщина. Она также отметила, что теперь, после освобождения, в посёлке стало намного спокойнее. "Нас поддержали, они буквально нас возродили из вот этого пепла и ада, если вот так образно сказать", - добавила жительница.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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