"Оружие, которое висит на стене": Носович рассказал, почему нельзя доверять Литве

Мы могли бы говорить про Литву, если бы это был какой-то официальный представитель Вильнюса, человек при должности. А это какой-то бывший отставной козы младший барабанщик, бывший глава военной разведки или что-то такое, вякнул по этому поводу. И премьер-министр в ответ заявил, что это оправданные эмоции патриотов, но пока что всего лишь эмоции. Но тем не менее, даже такие заявления, даже ничего не значащих спикеров, должны в Москве и в Калининграде восприниматься всерьёз по той простой причине, что калининградский транзит — это оружие, которое висит на стене, и которое рано или поздно может выстрелить.

Александр Носович Политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик"