"Оружие, которое висит на стене": Носович рассказал, почему нельзя доверять Литве
Все заявления из Литвы в Москве и в Калининграде должны восприниматься всерьез, потому что калининградский транзит — "это оружие, которое висит на стене, и которое рано или поздно может выстрелить", сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
Бывший глава Второго департамента оперативных служб при Минобороны Литвы (военной разведки) Гинтарас Багдонас ранее предложил в целях безопасности демонтировать проходящую через территорию балтийской республики железную дорогу русской колеи.
Мы могли бы говорить про Литву, если бы это был какой-то официальный представитель Вильнюса, человек при должности. А это какой-то бывший отставной козы младший барабанщик, бывший глава военной разведки или что-то такое, вякнул по этому поводу. И премьер-министр в ответ заявил, что это оправданные эмоции патриотов, но пока что всего лишь эмоции. Но тем не менее, даже такие заявления, даже ничего не значащих спикеров, должны в Москве и в Калининграде восприниматься всерьёз по той простой причине, что калининградский транзит — это оружие, которое висит на стене, и которое рано или поздно может выстрелить.
По его мнению, морские перевозки и авиаперевозки, как грузовые, так и пассажирские — это безальтернативный вариант развития калининградской логистики, транспортной сферы Калининградской области.
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