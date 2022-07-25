"Оружие, которое висит на стене": Носович рассказал, почему нельзя доверять Литве - 25.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220725/1036801615.html
"Оружие, которое висит на стене": Носович рассказал, почему нельзя доверять Литве
"Оружие, которое висит на стене": Носович рассказал, почему нельзя доверять Литве - 25.07.2022 Украина.ру
"Оружие, которое висит на стене": Носович рассказал, почему нельзя доверять Литве
Все заявления из Литвы в Москве и в Калининграде должны восприниматься всерьез, потому что калининградский транзит — "это оружие, которое висит на стене, и которое рано или поздно может выстрелить", сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
2022-07-25T05:30
2022-07-25T05:30
литва
россия
калининград
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103420/50/1034205003_0:56:2048:1208_1920x0_80_0_0_e34eb85456b274976f42573e82ac43f7.jpg
Бывший глава Второго департамента оперативных служб при Минобороны Литвы (военной разведки) Гинтарас Багдонас ранее предложил в целях безопасности демонтировать проходящую через территорию балтийской республики железную дорогу русской колеи.По его мнению, морские перевозки и авиаперевозки, как грузовые, так и пассажирские — это безальтернативный вариант развития калининградской логистики, транспортной сферы Калининградской области.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220622/1034206189.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103420/50/1034205003_182:0:1867:1264_1920x0_80_0_0_57635ba2170cd640aa2152791a847ed4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
литва, россия, калининград, новости

"Оружие, которое висит на стене": Носович рассказал, почему нельзя доверять Литве

05:30 25.07.2022
 
© © Lietuvos Respublikos SeimasЛитва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
© © Lietuvos Respublikos Seimas
Читать в
Все заявления из Литвы в Москве и в Калининграде должны восприниматься всерьез, потому что калининградский транзит — "это оружие, которое висит на стене, и которое рано или поздно может выстрелить", сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
Бывший глава Второго департамента оперативных служб при Минобороны Литвы (военной разведки) Гинтарас Багдонас ранее предложил в целях безопасности демонтировать проходящую через территорию балтийской республики железную дорогу русской колеи.
Мы могли бы говорить про Литву, если бы это был какой-то официальный представитель Вильнюса, человек при должности. А это какой-то бывший отставной козы младший барабанщик, бывший глава военной разведки или что-то такое, вякнул по этому поводу. И премьер-министр в ответ заявил, что это оправданные эмоции патриотов, но пока что всего лишь эмоции. Но тем не менее, даже такие заявления, даже ничего не значащих спикеров, должны в Москве и в Калининграде восприниматься всерьёз по той простой причине, что калининградский транзит — это оружие, которое висит на стене, и которое рано или поздно может выстрелить.
Александр Носович интервью
Александр Носович
Политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик"
По его мнению, морские перевозки и авиаперевозки, как грузовые, так и пассажирские — это безальтернативный вариант развития калининградской логистики, транспортной сферы Калининградской области.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
22 июня, 11:39
Литва нарывается. Россия обеспечит коридор в Калининградскую область через БелоруссиюВ среду, 22 июня, на пятый день блокады Литвой перевозок российских грузов по своей территории в Калининградскую область, стало известно: ограничения касаются не только железной дороги, но и распространяются на грузовой автомобильный транзит
 
ЛитваРоссияКалининградНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:24Власти Херсона заявили, что Украины больше не существует
07:18Подавший в отставку премьер Британии хочет успеть посетить Киев — СМИ
07:12Быть подальше от проблем Киева. Чем живет Закарпатье в период военных действий
07:11"Начали догадываться": Захарова высмеяла слова бывшего президента и вице-президента США
07:00Военный журналист рассказал, почему ВСУ удалось атаковать Антоновский мост в Херсоне
06:58Чем воюют на Украине. Война в космосе: плюсы и минусы
06:45"Перейдет черту": Евсеев объяснил, почему РФ не бьет по центрам принятия решений в Киеве
06:30Эксперт объяснил, почему России так важно освободить юго-восточную часть Украины
06:15Юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован - военный журналист Сапоньков
06:00"Если разрешат": политолог рассказал, по каким местам ВСУ ударят при первой возможности
05:45Эксперт рассказал, какие виды оружия РФ может применить против ВСУ
05:30"Оружие, которое висит на стене": Носович рассказал, почему нельзя доверять Литве
05:15"Охота на ведьм": Сапоньков рассказал, как власти Николаева паникуют при наступлении ВС РФ
05:00Политолог рассказал, почему Россия заинтересована в сотрудничестве с Ираном
04:45Военный журналист рассказал, для чего ВСУ ударили по Антоновскому мосту
04:30"Смертность, как при ковиде": Носович рассказал про будущий отопительный сезон в Европе
04:15Сапоньков объяснил, как РФ может лишить Украину западной помощи
04:00"Разворот на Восток": политолог Носович рассказал, для чего Путин посетил Иран
01:00"44 правила украинского националиста". Почему идеолог бандеровцев был убит в Киеве
19:10Упорство ВСУ, женщины в армии. Итоги 24 июля на Украине
Лента новостейМолния