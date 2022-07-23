https://ukraina.ru/20220723/1036766653.html

День в истории. 23 июля 1942 года начал работу нацистский лагерь смерти "Треблинка-2"

День в истории. 23 июля 1942 года начал работу нацистский лагерь смерти "Треблинка-2" - 23.07.2022 Украина.ру

День в истории. 23 июля 1942 года начал работу нацистский лагерь смерти "Треблинка-2"

23 июля 1942 года первый транспорт с евреями прибыл в лагерь смерти "Треблинка". До момента его ликвидации в ноябре 1943-го там было убито около 900 тысяч... Украина.ру, 23.07.2022

2022-07-23T10:53

2022-07-23T10:53

2022-07-23T10:53

история

концлагерь

евреи

вторая мировая война

холокост

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23 июля 1942 года первый транспорт с евреями прибыл в лагерь смерти "Треблинка". До момента его ликвидации в ноябре 1943-го там было убито около 900 тысяч евреев. Большинство охранников в лагере были украинцами.На рубеже мая и июня 1942 года в рамках операции "Рейнхард", направленной на уничтожение еврейского населения в Генерал-губернаторстве (часть оккупированной Третьим Рейхом Польши), нацисты начали строительство лагеря смерти "Треблинка-2" – рядом с уже существующим трудовым лагерем "Треблинка". Городок Треблинка, от которого произошли названия лагерей, находился в северо-восточной части Польши, в четырех километрах от станции Малкиня, по основной железной дороге Варшава – Белосток. Это была малонаселенная местность, покрытая густыми лесами.23 июля 1942 года первый транспорт с евреями из гетто в Варшаве прибыл в "Треблинку-2". В этом лагере ничто не было приспособлено для жизни – всё предназначалось лишь для смерти. Его существование должно было, по замыслу рейхсфюрера СС Гиммлера, находиться в глубочайшей тайне. Ни один человек не должен был живым уйти из него. И никому не разрешалось приблизиться к этому лагерю. Стрельба по случайным прохожим открывалась без предупреждения.Немцы разыгрывали там настоящие театральные представления. Жертвы, подвозимые эшелонами по специальному ответвлению железнодорожной ветки, до последней минуты не знали о своей судьбе. Поезда из Польши, а потом и из других европейских стран приходили на территорию "Треблинки-2" без охраны, с обычной обслуживающей прислугой, в составе этих поездов были, в том числе, спальные вагоны и вагоны-рестораны – для богатых евреев. Пассажиры везли с собой объемистые кофры и чемоданы, запасы продуктов. Дети пассажиров выбегали на промежуточных остановках и спрашивали: скоро ли будет станция "Обер-Майдан"? Мало тогда кто знал, что этим условным названием фашисты именовали Треблинку.Для последнего обмана прибывавших, железнодорожный тупик в лагере был оборудован наподобие пассажирской станции. На платформе, у которой разгружались очередные двадцать вагонов со смертниками, стояло вокзальное здание с кассами, камерой хранения багажа, и даже с привокзальным рестораном. Повсюду немцы расставили стрелы-указатели: "Посадка на Белосток", "На Барановичи", "На Волковыск"…К прибытию эшелона в здании вокзала играл оркестр, все музыканты были хорошо одеты. Швейцар в форме железнодорожного служащего отбирал у пассажиров билеты и выпускал их на площадь. Три-четыре тысячи людей, нагруженных мешками и чемоданами, поддерживая стариков и больных, выходили строиться на огромную платформу. Матери держали на руках детей, дети постарше жались к родителям, пытливо оглядывая улицу.Как писал фронтовой корреспондент "Красной Звезды" и писатель Василий Гроссман, который в 1944 году вместе с советскими войсками освобождал местность, где когда-то располагался лагерь смерти Треблинка, жертвы до последней минуты не знали о ждущей их судьбе. "Добропорядочные" немцы обещали евреям, что их везут на Украину для работы в сельском хозяйстве. Разрешалось брать с собой двадцать килограммов багажа и продукты питания.Всю дорогу до "Треблинки-2", которая длилась иногда два-три дня, заключенным "из простого народа", ехавших в товарных вагонах, эсэсовцы не давали воды. Страдания от жажды были так велики, что пили собственную мочу. Охрана требовала за глоток воды сто злотых и, получив деньги, обычно воды не давала. Люди ехали, прижавшись друг к другу, иногда даже стоя. В каждом вагоне, особенно в душные летние дни, умирало к концу путешествия несколько стариков и больных сердечными болезнями. Если кто-либо зажигал в ночное время спичку, охрана открывала стрельбу по стенам вагона.В самом же лагере было три зоны: жилая, приемная и зона уничтожения. Последняя сначала представляла собой кирпичное здание с тремя газовыми камерами. Угарный газ производился с помощью дизельной установки во флигеле, прилегающем к зданию. Газ подавался по трубам, замаскированным под душевые распределители. Камеры внутри здания соединялись коридором. В каждой из них была еще одна дверь, через которую убирались трупы – их сбрасывали в траншеи, которые выкапывали на расстоянии 180 метров от здания.Позже к трём газовым камерам добавились еще 10. А для тех, кто был слишком слаб, чтобы самостоятельно дойти до камеры, устроили "лазарет" – огороженную территорию, где развевался флаг Красного Креста. Всех, кого туда заводили, надзиратели ставили на край огромного рва, внизу которого пылал огонь, и тут же расстреливали.Лагерем "Треблинка-2" командовал оберштурмфюрер СС Франц Штангль. Позже на суде над ним свидетели рассказали, что этого изверга охватывали непроизвольные приступы смеха каждый раз, когда он убивал кого-нибудь из заключенных или когда в его присутствии производилась казнь. Штат лагеря смерти "Треблинка II" состоял примерно из 30-40 немцев и австрийцев, в основном членов СС и полиции, и 100-150 охранников, в большинстве украинского происхождения – так называемых "травников".Дело в том, что в польском местечке Травники в 30 км от Люблина в сентябре 1941-го было создано специализированное заведение, которое обучало профессиональных надсмотрщиков из бывших граждан Советского Союза, в основном украинцев, для охраны фашистских концлагерей. Контора называлась "Учебный лагерь СС Травники" (Ubungslager SS Travniki). До июля 1944 года, до самого конца немецкой оккупации, лагерь использовался как тренировочная база для охранников из советских коллаборационистов. Его воспитанников, обученных ремеслу охранников, называли "травниками" (trawniki-maenner), "аскарами" (нем. Askari – солдаты вспомогательных колониальных войск Германской империи в конце ХIХ – начале XX веках) или просто "охранниками" (wachmanner)Украинцы-"травники" именовались по-немецки "ukrainischen SS-Mannern" и составляли большинство в учебном лагере, хотя среди курсантов были фольксдойчи, прибалты, белорусы и даже русские. Всего в 1941-1944 годах было обучено 5082 "травников". По окончанию курса "травники" распределялись в охрану лагерей смерти – "Аушвиц", "Собибор", "Хелмно", "Майданек", "Белжец" и, конечно же, "Треблинка-2".История распорядилась так, что именно над одним из служивших в "Треблинке-2" "травников", украинцем Иваном Демьянюком, состоялись одни из самых резонансных и длительных процессов в ходе преследования нацистских преступников. С упомянутым выше начальником лагеря, оберштурмфюрером СС Штанглем, всё было достаточно просто: в 1967 году его обнаружили и арестовали в бразильском Сан-Паулу (причём прямо на пляже в ходе эффектной операции спецназа), в 1972-м выдали властям ФРГ, где нацист получил пожизненное заключение и через полгода после суда был задушен сокамерниками.Демьянюк же был хотя и известным охранником "Треблинки-2" (заключённые называли его "Иван Грозный"), но всё же рядовым исполнителем в системе Холокоста. Правда, исполнителем весьма важным, – в "Треблинке" он обслуживал дизельный двигатель, предназначенный для закачки паров угарного газа в камеры удушения. А после "Треблинки" этот уроженец Винницкой области, работавший на нацистов с момента взятия в плен в мае 1942-го, успел послужить также в лагерях смерти "Собибор", "Майданек" и "Флоссенбург". После капитуляции Третьего рейха Демьянюк пришёл в лагерь для перемещённых лиц в баварском городе Ландсхут в оккупационной зоне США, и изъявил желание эмигрировать в Соединённые Штаты.По данным Международной службы розыска Красного Креста, Демьянюк успешно притворился жертвой гитлеровского режима, и даже смог получить материальную помощь от американского государства. За океан каратель перебрался в 1952 году, а спустя шесть лет получил паспорт гражданина Соединённых Штатов на имя Джона Демьянюка. В США он работал на одном из заводов Ford в штате Огайо.Однако в середине 1970-х годов Минюст США уличил Демьянюка в сокрытии данных о его службе в нацистских лагерях смерти. К тому же в ходе расследования выжившие узники "Треблинки-2" опознали в Демьянюке охранника, служившего около газовых камер. Но разбирательство изрядно затянулось. Только в 1981 году Федеральный окружной суд США в Кливленде лишил бывшего охранника концлагеря американского гражданства. И лишь в 1986 году его выдали Израилю, который ранее отправил Соединённым Штатам запрос на экстрадицию Демьянюка.Судебный процесс Ивана Демьянюка в Израиле начался в феврале 1987 года. Обвинение уличило коллаборациониста в службе специального подразделения СС, занимавшегося охраной "фабрик смерти" и расправами над гражданским населением. Защита же Демьянюка утверждала, что представленное на суде его удостоверение военнослужащего СС является фальшивкой. Сам подсудимый говорил, что большую часть войны провёл в статусе военнопленного в лагере вблизи польского города Хелм, что не подтверждалось никакими документами.В апреле 1988 года Демьянюк был приговорён к смертной казни, но его адвокаты подали апелляцию в Верховный суд Израиля. На основе изучения отчётов КГБ Украинской ССР (!) эта инстанция пришла к выводу об отсутствии убедительных доказательств службы коллаборациониста в "Треблинке-2". В июле 1993 года Верховный суд Израиля отменил обвинительный приговор в отношении Демьянюка.Израильские власти освободили украинца от уголовного преследования, позволив ему вернуться за океан. Не последнюю роль в этом сыграла активность американской команды защиты Демьянюка, которая подала иск против правительства США с требованием аннулировать решение о лишении гражданства. Помимо этого, адвокаты обвинили сотрудников Минюста США в нарушениях при ведении следствия. Деятельность этих адвокатов оплачивали организации украинской диаспоры на Западе.В ходе пятилетнего разбирательства, завершившегося 20 февраля 1998 года, Демьянюку вернули американский паспорт. Тем не менее, Минюст не отступил и через год начал новое дело, обвинив украинца в службе не только в концлагерях, но и в подразделении СС "Мёртвая голова". В 2002 году американское гражданство Демьянюка было снова аннулировано. В 2005 году суд постановил депортировать коллаборациониста на Украину. В ответ он подал апелляцию, сетуя на почтенный возраст и слабое здоровье. Бывший эсесовец заявил, что перелёт через океан будет равносилен пытке.Но в 2008 году интерес к ситуации с Иваном Демьянюком проявили немецкие власти, и в следующем году он был экстрадирован в ФРГ. В мае 2011 года Земельный суд Баварии доказал, что Демьянюк как военнослужащий карательных войск СС содействовал уничтожению в концлагерях около 28 тысяч евреев, причём действия обвиняемого носили осознанный характер. Но за подобные злодеяния суд приговорил Демьянюка лишь к пяти годам лишения свободы.Правда, судебная инстанция фактически удовлетворила требования стороны обвинения. Прокурор Ханс-Йоахим Луц настаивал на шести годах заключения, несмотря на то, что некоторые люди, предъявившие дополнительные иски к подсудимому, требовали дать охраннику нацистских концлагерей максимальный по немецкому законодательству срок – 15 лет тюрьмы.При этом защита Демьянюка осталась недовольна вердиктом. Адвокат Ульрих Буш сообщил, что подаст кассацию ввиду отсутствия, с его точки зрения, доказательств виновности клиента. Юрист называл своего подзащитного "жертвой нацистского режима". По его словам, администрация концлагерей, в том числе "Треблинки-2", принуждала Демьянюка выполнять "грязную работу".Но повторного рассмотрения дела о пособничестве в уничтожении 28 тысяч евреев в отношении Ивана Демьянюка в итоге не состоялось – 17 марта 2012 года на 92-м году жизни он скончался. Причём последние месяцы жизни "Иван Грозный" провёл даже не в тюрьме, а в доме престарелых в баварском курортном местечке Бад Файльнбах. Оно находится в живописных альпийских горах на юг от Мюнхена, примерно в сотне километров от Ландсхута, где Демьянюк в 1945-м сдался американцам.Нынешнему поколению украинских нацистов судьба Ивана Демьянюка даёт надежду на то, что даже участники массовых убийств мирных сограждан – благодаря западному "правосудию" – смогут избежать справедливой кары за свои злодеяния. Потому наша главная задача – не позволить им создать новые "треблинки".

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Олег Хавич

история, концлагерь, евреи, вторая мировая война, холокост