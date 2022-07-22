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Стало известно, кто подпишет соглашение по зерну от РФ и Украины

Стало известно, кто подпишет соглашение по зерну от РФ и Украины - 22.07.2022 Украина.ру

Стало известно, кто подпишет соглашение по зерну от РФ и Украины

В пятницу, 22 июля стало известно, что соглашение по зерну между Россией и Украиной с российской стороны подпишет министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Habertürk

2022-07-22T12:47

2022-07-22T12:47

2022-07-22T12:47

новости

стамбул

зерно

сергей шойгу

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"Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по зерну", - говорится в сообщении.Отмечается, что со стороны Киева соглашение по зерновому коридору подпишет глава делегации в Стамбуле - министр транспорта.По итогам переговоров по вопросу зерна, в пятницу 22 июля в стамбульском дворце Долмабахче состоится церемония подписания 4-стороннего соглашения, в которой примут участие президент страны-посредника Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.Посредником между Москвой и Киевом в рамках достигнутых договорённостей станут ВМС Турции, а процесс экспорта сельскохозяйственной продукции возьмёт под контроль ООН.

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новости, стамбул, зерно, сергей шойгу