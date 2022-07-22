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Стало известно, кто подпишет соглашение по зерну от РФ и Украины
Стало известно, кто подпишет соглашение по зерну от РФ и Украины - 22.07.2022 Украина.ру
Стало известно, кто подпишет соглашение по зерну от РФ и Украины
В пятницу, 22 июля стало известно, что соглашение по зерну между Россией и Украиной с российской стороны подпишет министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Habertürk
2022-07-22T12:47
2022-07-22T12:47
2022-07-22T12:47
новости
стамбул
зерно
сергей шойгу
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"Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по зерну", - говорится в сообщении.Отмечается, что со стороны Киева соглашение по зерновому коридору подпишет глава делегации в Стамбуле - министр транспорта.По итогам переговоров по вопросу зерна, в пятницу 22 июля в стамбульском дворце Долмабахче состоится церемония подписания 4-стороннего соглашения, в которой примут участие президент страны-посредника Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.Посредником между Москвой и Киевом в рамках достигнутых договорённостей станут ВМС Турции, а процесс экспорта сельскохозяйственной продукции возьмёт под контроль ООН.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, стамбул, зерно, сергей шойгу
Стало известно, кто подпишет соглашение по зерну от РФ и Украины
В пятницу, 22 июля стало известно, что соглашение по зерну между Россией и Украиной с российской стороны подпишет министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Habertürk
"Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по зерну", - говорится в сообщении.
Отмечается, что со стороны Киева соглашение по зерновому коридору подпишет глава делегации в Стамбуле - министр транспорта.
По итогам переговоров по вопросу зерна, в пятницу 22 июля в стамбульском дворце Долмабахче состоится церемония подписания 4-стороннего соглашения, в которой примут участие президент страны-посредника Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Посредником между Москвой и Киевом в рамках достигнутых договорённостей станут ВМС Турции, а процесс экспорта сельскохозяйственной продукции возьмёт под контроль ООН.