https://ukraina.ru/20220722/1036754567.html

Главное на 22 июля: В России и мире

Главное на 22 июля: В России и мире

Главное на 22 июля: В России и мире

Рейтинговое агентство Fitch сомневается в экономической состоятельности Украины, а Япония регистрирует новые рекордные показатели инфляции в стране. О том, какие еще события ожидает мир в пятницу, 22 июля, — читайте в подборке Украина.ру

2022-07-22T07:17

2022-07-22T07:17

2022-07-22T08:42

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Россия— Пройдет встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с руководителями российских некоммерческих организаций внешнеполитической направленности при Фонде поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.— Арбитражный суд Москвы проведет проверку обоснованности заявления ООО «Гугл», российского подразделения Google, о собственном банкротствеПредставитель Google ранее подтвердил, что российская компания подала заявление о банкротстве, напомнив, что арестом банковского счета Google Россия сделал невозможным функционирование российского офиса и выполнение финансовых обязательств.— Арбитражный суд Красноярского края продолжит рассмотрение иска Росрыболовства к дочке «Норникеля» НТЭК в связи с разливом дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 году29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, произошел разлив из хранилища более чем 21 тыс. тонн дизельного топлива, которое попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино. По официальной версии, причиной инцидента стала разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свай фундамента.В феврале этого года суд обязал «Норникель» выплатить 146 млрд руб. в качестве возмещения вреда окружающей среде.Мир— Международное рейтинговое агентство Fitch может объявить о действиях по отношению к суверенным рейтингам Украины.Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с уровня «B» до «CCC».Такое решение аналитики объяснили тем, что ситуация на Украине привела к повышенным рискам для внешних и внутренних финансов, а также для макрофинансовой и политической стабильности страны.— Япония опубликует сведения о динамике потребительских цен в июнеВ апреле инфляция в годовом выражении в Японии составила 2,5%. Это рекордный показатель с 2015 года.Ключевой индекс потребительских цен, не учитывающий сезонные колебания цен на продукты питания, вырос на 2,1%. Основу роста составляет повышение цен на энергоносители — цены без учета энергоносителей выросли на 0,8%.— В Албании вступит в должность президент Байрам БегайБайрам Бегай, который до этого занимал должность начальника Генштаба, сменит на посту действующего президента Албании Илира Мету. Бегай вступит в должность сроком на пять лет.

https://ukraina.ru/20220721/1036714030.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксклюзив, анонс, россия, мир, политика, экономика