Кнутов ответил, прорвана ли оборона ВСУ между Северском и Соледаром - 21.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Кнутов ответил, прорвана ли оборона ВСУ между Северском и Соледаром
Кнутов ответил, прорвана ли оборона ВСУ между Северском и Соледаром - 21.07.2022 Украина.ру
Кнутов ответил, прорвана ли оборона ВСУ между Северском и Соледаром
Взятие населённого пункта Берестово не означает прорыва оборонительной линии ВСУ Северск-Соледар. Необходимо очистить господствующие над Северском высоты. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T14:56
2022-07-21T14:57
спецоперация
новости
юрий кнутов
северск
лисичанск
всу
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Из-за господствующих над Северском высот взятие самого города не имеет военного смысла, уточнил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, юрий кнутов, северск, лисичанск, всу

Кнутов ответил, прорвана ли оборона ВСУ между Северском и Соледаром

14:56 21.07.2022 (обновлено: 14:57 21.07.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденный Лисичанск
Освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Взятие населённого пункта Берестово не означает прорыва оборонительной линии ВСУ Северск-Соледар. Необходимо очистить господствующие над Северском высоты. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Из-за господствующих над Северском высот взятие самого города не имеет военного смысла, уточнил он.

Если мы входим в город, по нам откроют огонь и вместо победы мы получим поражение. Так что наша задача – взять под свой контроль высоты, а после этого украинская армия уйдет из города, как она ушла из Лисичанска.

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияНовостиЮрий КнутовСеверскЛисичанскВСУ
 
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