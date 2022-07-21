https://ukraina.ru/20220721/1036736414.html

Кнутов ответил, прорвана ли оборона ВСУ между Северском и Соледаром

Кнутов ответил, прорвана ли оборона ВСУ между Северском и Соледаром - 21.07.2022 Украина.ру

Кнутов ответил, прорвана ли оборона ВСУ между Северском и Соледаром

Взятие населённого пункта Берестово не означает прорыва оборонительной линии ВСУ Северск-Соледар. Необходимо очистить господствующие над Северском высоты. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-07-21T14:56

2022-07-21T14:56

2022-07-21T14:57

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Из-за господствующих над Северском высот взятие самого города не имеет военного смысла, уточнил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

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новости, юрий кнутов, северск, лисичанск, всу