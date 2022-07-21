https://ukraina.ru/20220721/1036736414.html
Кнутов ответил, прорвана ли оборона ВСУ между Северском и Соледаром
Кнутов ответил, прорвана ли оборона ВСУ между Северском и Соледаром - 21.07.2022 Украина.ру
Кнутов ответил, прорвана ли оборона ВСУ между Северском и Соледаром
Взятие населённого пункта Берестово не означает прорыва оборонительной линии ВСУ Северск-Соледар. Необходимо очистить господствующие над Северском высоты. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T14:56
2022-07-21T14:56
2022-07-21T14:57
спецоперация
новости
юрий кнутов
северск
лисичанск
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Из-за господствующих над Северском высот взятие самого города не имеет военного смысла, уточнил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юрий кнутов, северск, лисичанск, всу
Кнутов ответил, прорвана ли оборона ВСУ между Северском и Соледаром
14:56 21.07.2022 (обновлено: 14:57 21.07.2022)
Взятие населённого пункта Берестово не означает прорыва оборонительной линии ВСУ Северск-Соледар. Необходимо очистить господствующие над Северском высоты. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Из-за господствующих над Северском высот взятие самого города не имеет военного смысла, уточнил он.
Если мы входим в город, по нам откроют огонь и вместо победы мы получим поражение. Так что наша задача – взять под свой контроль высоты, а после этого украинская армия уйдет из города, как она ушла из Лисичанска.
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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