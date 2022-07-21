Безпалько объяснил, почему американцы призывают своих граждан уехать из Украины - 21.07.2022 Украина.ру
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Безпалько объяснил, почему американцы призывают своих граждан уехать из Украины
Безпалько объяснил, почему американцы призывают своих граждан уехать из Украины - 21.07.2022 Украина.ру
Безпалько объяснил, почему американцы призывают своих граждан уехать из Украины
Если американцы заявляют о эвакуации своих граждан с территории Украины, то они что-то знают и чего-то опасаются, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-07-21T06:00
2022-07-21T06:00
сша
украина
новости
американцы
киев
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Посольство США в Киеве ранее заявило, что гражданам США не стоит въезжать на территорию Украины, а тем, кто уже находится там, рекомендуется немедленно покинуть страну из-за напряженной ситуации с безопасностью.По его мнению, на посольство США в Киеве опираться как стопроцентный источник не надо.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220718/1036544705.html
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сша, украина, новости, американцы, киев

Безпалько объяснил, почему американцы призывают своих граждан уехать из Украины

06:00 21.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста у посольства США в Киеве
Акция протеста у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Если американцы заявляют о эвакуации своих граждан с территории Украины, то они что-то знают и чего-то опасаются, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
Посольство США в Киеве ранее заявило, что гражданам США не стоит въезжать на территорию Украины, а тем, кто уже находится там, рекомендуется немедленно покинуть страну из-за напряженной ситуации с безопасностью.
Да, конечно, то, что американцы заявили об эвакуации граждан, причем второй раз, первый раз они это делали накануне начала спецоперации, говорит о том, что они что-то знают, чего-то опасаются, у них есть какие-то предположения.
Богдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько
Политолог
По его мнению, на посольство США в Киеве опираться как стопроцентный источник не надо.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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Полное фиаско. Украина обрекла ближневосточное турне Байдена на провал
 
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