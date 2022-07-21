https://ukraina.ru/20220721/1036677403.html
Безпалько объяснил, почему американцы призывают своих граждан уехать из Украины
Безпалько объяснил, почему американцы призывают своих граждан уехать из Украины - 21.07.2022 Украина.ру
Безпалько объяснил, почему американцы призывают своих граждан уехать из Украины
Если американцы заявляют о эвакуации своих граждан с территории Украины, то они что-то знают и чего-то опасаются, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-07-21T06:00
2022-07-21T06:00
2022-07-21T06:00
сша
украина
новости
американцы
киев
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Посольство США в Киеве ранее заявило, что гражданам США не стоит въезжать на территорию Украины, а тем, кто уже находится там, рекомендуется немедленно покинуть страну из-за напряженной ситуации с безопасностью.По его мнению, на посольство США в Киеве опираться как стопроцентный источник не надо.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220718/1036544705.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, украина, новости, американцы, киев
Безпалько объяснил, почему американцы призывают своих граждан уехать из Украины
Если американцы заявляют о эвакуации своих граждан с территории Украины, то они что-то знают и чего-то опасаются, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру