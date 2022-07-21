https://ukraina.ru/20220721/1036677403.html

Безпалько объяснил, почему американцы призывают своих граждан уехать из Украины

Безпалько объяснил, почему американцы призывают своих граждан уехать из Украины - 21.07.2022 Украина.ру

Безпалько объяснил, почему американцы призывают своих граждан уехать из Украины

Если американцы заявляют о эвакуации своих граждан с территории Украины, то они что-то знают и чего-то опасаются, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

2022-07-21T06:00

2022-07-21T06:00

2022-07-21T06:00

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Посольство США в Киеве ранее заявило, что гражданам США не стоит въезжать на территорию Украины, а тем, кто уже находится там, рекомендуется немедленно покинуть страну из-за напряженной ситуации с безопасностью.По его мнению, на посольство США в Киеве опираться как стопроцентный источник не надо.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220718/1036544705.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, новости, американцы, киев