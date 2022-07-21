https://ukraina.ru/20220721/1036409027.html

Кючук-Кайнарджийский мир. Как Екатерина Великая прорубила второе окно в Европу

Кючук-Кайнарджийский мир. Как Екатерина Великая прорубила второе окно в Европу - 21.07.2022 Украина.ру

Кючук-Кайнарджийский мир. Как Екатерина Великая прорубила второе окно в Европу

Украина.ру, 21.07.2022

2022-07-21T01:00

2022-07-21T01:00

2022-07-21T01:00

история

екатерина ii

русско-турецкая война

xviii век

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21 (10 по ст. стилю) июля 1774 г. в местечке Кючук-Кайнарджи недалеко от Силистрии был подписан мирный договор, завершавший Русско-турецкую войну 1768-1774 гг. Важнейшими положениями договора стали территориальные приобретения, открывавшие России выход к Черному и Средиземному морям. Это событие стало переломным для судеб Новороссии и всей РоссииПервая война с Турцией в правление Екатерины II разразилась в 1768 г., на шестом году ее царствования. Поводом стало вмешательство в польские дела: под нажимом России сейм Речи Посполитой уравнял права православных подданных с католиками, это спровоцировало восстание радикальной шляхты (т.н. Барскую конфедерацию), ответное восстание православных крестьян и казаков и, наконец, ввод российских войск.Отряд пророссийских повстанцев — гайдамаков, — увлекшись преследованием поляков, укрывшихся в турецком пограничном городке Балта, захватил и сжег его. Несмотря на все попытки российской дипломатии принести извинения и замять инцидент, османы, подстрекаемые Францией, объявили России войну, бросив русского посланника А.М. Обрескова в тюремный замок.Начало войны, которую Россия вынуждена была вести на два фронта, продолжая борьбу с мятежными поляками, особых успехов не принесло. Но затем русские победы последовали одна за другой.К осени 1771 года Екатерина добилась невиданных ранее успехов. Дунайские княжества, ногайские орды и Крымское ханство контролировались русскими войсками, а мощный флот безраздельно господствовал в Эгейском море.1772 год: баталии на дипломатическом фронтеОднако успехи русской армии вызывали в Европе не только восхищение, но и откровенное беспокойство, поскольку грозили серьезным усилением России и нарушением баланса сил в ее пользу. Наибольшие основания для тревоги были у Австрии, поскольку русская армия уже заняла Дунайские княжества, на которые традиционно претендовали Габсбурги, а победы России над турками вызывали очередную волну энтузиазма православного населения Балкано-Дунайского региона, включая и подданных самой Австрии.При посредничестве Фридриха Прусского австрийский канцлер Кауниц предложил Екатерине свои услуги для начала переговоров с Турцией. Но императрица отвергла это предложение, сославшись на то, что прямой переговорный процесс между Российской империей и Блистательной Портой уже начался. Для того чтобы ослабить дипломатическое давление со стороны Пруссии и Австрии, Екатерине пришлось пожертвовать Польшей. К апрелю 1772 года был ликвидирован последний очаг Барских конфедератов — Краков. Несмотря на вступление в войну Турции и прямое участие в ней французских офицеров и генералов на стороне повстанцев, они были разгромлены. Однако Екатерина вынуждена была удовлетворить желания Фридриха и согласиться на раздел Речи Посполитой. Пруссии достались земли на севере Речи Посполитой вплоть до Торуня, исключая Гданьськ, Австрии — Галичина со Львовом, Пшемышлем и Белзом, России — Восточная Белоруссия с Полоцком и Витебском.Турция, поняв, что поддержки от Австрии, на которую она всерьез рассчитывала, не будет, 19 мая в Журже подписала перемирие, а 27 июля в Фокшанах открылся мирный конгресс, который должен был завершить войну с Турцией. Россию на нем представляли граф Г.Г. Орлов и выпущенный из заточения резидент в Стамбуле А.М. Обресков.Вскоре после вступления Екатерины на престол канцлер М.И. Воронцов представил императрице доклад "О Малой Татарии", в котором указывал большую потенциальную пользу от морской торговли со странами Средиземноморья и Турцией, развитию которой препятствует отсутствие у России выхода к Черному морю. Также он констатировал, что содержание в мирное время на границах Крымского ханства большой армии влечет за собой огромные расходы, которых можно было бы избежать, если бы Россия вышла к "естественным границам" по Черному морю.Что касается Крыма, то Воронцов писал о том, что "полуостров Крым расположением своим столь важен, что действительно может почитаться ключом российских и турецких владений; доколе он остается в турецком подданстве, то всегда страшен будет для России, а напротиву того, когда бы находился под российскою державою, или бы ни от кого зависим не был, то не токмо безопасность России надежно и прочно утверждена была, но тогда находилось бы Азовское и Черное море под ею властью".Из двух предложенных вариантов — включение Крыма в состав России или превращение его в независимый от Стамбула протекторат — большей популярностью пользовалась именно вторая идея. Многие считали, что Крым представляет из себя пустынную и бесплодную землю, большинство населения которой будет вечно враждебно России. Именно такое видение перспектив ханства было зафиксировано в протоколе государственного совета от 15 марта 1770 г., и именно этой линии держалась в Фокшанах российская делегация. Более того, Екатерина выполнила обещание, данное Австрии и Пруссии, и отказалась от притязаний на Дунайские княжества.Однако австрийские и французские дипломаты, по-прежнему враждебно настроенные в отношении России и заинтересованные в продолжении войны, мотивировали турок отбросить требования Орлова и Обрескова о предоставлении Крыму независимости. Конгресс длился месяц и был прерван по инициативе турецкой стороны. Однако сил для продолжения наступательной войны у османов практически не было, и вскоре они вновь предложили мирные переговоры.Новый конгресс открылся в Бухаресте 31 октября. Россию на нем представлял Обресков. Турки приняли идею независимости Крымского ханства при сохранении над мусульманами полуострова духовной власти турецкого султана как халифа всех правоверных. Однако новым камнем преткновения стали требования России, которая еще с петровских времен претендовала на крепости, прикрывавшие выход из Азовского моря в Черное — Керчь и Еникале.Вновь не обошлось без французских дипломатов, которые убеждали султана продолжать войну, обещая помощь французской эскадры в Средиземноморье и скорое вступление в войну с Россией короля Швеции (там снова взяла верх "партия шляп").За Дунаем: кампания 1773 годаХотя формально переговоры продолжались, для принуждения турок к миру российское правительство решило провести еще одну кампанию, на этот раз уже за Дунаем.В апреле и мае подразделения корпуса Салтыкова во главе с генералами О.А. Вейсманом и А.В. Суворовым, наконец добившимся назначения в воюющую с турками армию, переправляются через Дунай. Вслед за ними с главными силами 9 июня реку форсирует и сам Румянцев. Его целью был крупный турецкий город Силистрия, однако за 12 дней осады русская армия сумела овладеть только ее предместьями, и фельдмаршал решил, что с имеющимися силами город ему не взять.На помощь к осажденным двигалось тридцатитысячное подкрепление, навстречу которому Румянцев направил авангард Вейсмана. Турки заняли хорошо укрепленные позиции у с. Кючук-Кайнарджи, но все равно были разбиты, однако в сражении был убит и сам Вейсман. В одном из писем Суворов так отозвался о гибели этого талантливого и популярного военачальника: "Вейсмана не стало — я остался один".Несмотря на успех под Кайнарджи, оценив обстановку, Румянцев принимает решение возвратиться за Дунай. После этого была отражена попытка турецкого наступления в Валахии, но Екатерина требовала более решительных наступательных действий. Румянцев в сентябре выслал за Дунай отряд генерал-поручиков барона К.К. Унгерна и князя Ю.В. Долгорукова, который нанес поражение туркам у Карасу, но после неудачной атаки Варны вынужден был отойти за Дунай. После этого на правом берегу Дуная оставался только Суворов, оборонявший Гирсово и разбивший здесь турок 14 сентября.В 1773 году наиболее успешными действиями средиземноморской эскадры было взятие Бейрута, помощь в котором оказали восставшие христиане и друзы.Победная точка: кампания 1774 г. и Кючук-Кайнарджийский мирНесмотря на то что русские войска владели инициативой и практически всегда выходили победителями из столкновений с турками, война начала приобретать затяжной характер. Основные задачи русская армия выполнила еще в 1770-1771 годах, и дальнейшее продолжение боевых действий было вызвано неуступчивостью подстрекаемых европейцами турок. Было видно, что Румянцев очень не хотел рисковать достигнутыми успехами, углубляясь далеко на правый берег Дуная.Между тем и внутренняя, и внешняя обстановка все меньше способствовали продолжению дорогостоящей войны. Еще в 1771 г. занесенная армией с юга чума спровоцировала в Москве бунт, а в сентябре 1773 г. на Яике началось восстание Пугачева, вскоре переросшее в масштабную гражданскую войну. В то же самое время войной грозила Швеция, за которой стояла Франция. В этой обстановке заканчивать войну и подписывать мир было необходимо как можно скорей. А единственным способом добиться этого было массированное наступление за Дунай. Главный удар армии Румянцева должен был быть нанесен на крупный город Шумла, в котором располагалась ставка Великого Визиря.Во второй половине апреля через Дунай переправились дивизия генерал-поручика графа М.Ф. Каменского и резервный корпус свежепроизведенного в генерал-поручики Суворова. Заняв ряд пунктов, два отряда соединились недалеко от Козлуджи и 21 июня разбили здесь турецкую армию. После этого дорога на Шумлу была свободна, и Каменский с Суворовым подошли к городу, отправив кавалерию под командованием бригадира И.А. Заборовского в глубокий тыловой рейд. Действия русских произвели на противника сильнейшее впечатление — гарнизон Шумлы поднял мятеж, и, несмотря на то что визирь сумел его подавить, дальнейшего желания сопротивляться он не имел. После того как Румянцев отверг предложенное ему перемирие, турки были вынуждены согласиться на заключение полноценного мирного договора, который и был подписан у с. Кючук-Кайнарджи 10 (21) июля 1774 г.По условиям договора Крымское ханство получало независимость, за Россией остаются форпосты на Азовском и Черном морях: Азов, Таганрог, Керчь, Еникале и Кинбурн с прилегающей территорией и земли между Днепром и Южным Бугом, кроме Очакова, а также Большая и Малая Кабарда. На Черном море Россия получает право на военный флот, торговый флот получает те же привилегии, что у англичан и французов, турки обязуются пропускать русские корабли через проливы. Христиане, выступавшие с оружием в руках на стороне России в Закавказье, на Балканах, Архипелаге и на Ближнем Востоке, получают амнистию, турецкий султан признает за российскими монархами императорский титул, а самих монархов покровителями христиан в своих владениях, Россия устанавливала дипломатические отношения с Дунайскими княжествами, а сверх того Турция обязывалась выплатить контрибуцию в 4,5 миллиона рублей.Так, спустя почти 80 лет после попытки Петра I закрепиться на Черном море Екатерина II реализовала замысел великого реформатора, продолжательницей дел которого она себя называла. Но эта победа над Турцией была хоть и важнейшим, но лишь первым шагом. Предстояло еще присоединить Крым и отодвинуть границу с Турками по Днестру, основать Николаев и Одессу, чтобы в полной мере соответствовало действительности утверждение Григория Потемкина: "граница России – Черное море".

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Александр Васильев

Александр Васильев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Васильев

история, екатерина ii, русско-турецкая война, xviii век