https://ukraina.ru/20220719/1036637566.html

Каким будет отпор, если Украина попытается наступить на Херсонщину – спецрепортаж. Видео

Каким будет отпор, если Украина попытается наступить на Херсонщину – спецрепортаж. Видео - 19.07.2022 Украина.ру

Каким будет отпор, если Украина попытается наступить на Херсонщину – спецрепортаж. Видео

В специальном репортаже корреспондент Украина.ру Василий Ткач показал, что происходит на позициях полка ДНР в Херсонской области

2022-07-19T14:02

2022-07-19T14:02

2022-07-19T14:02

видео

владимир путин

лнр

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Работа кипит: военные говорят, что разведка засекла скопления украинских войск - Киев наращивает силы и может попытаться перейти в контрнаступление. Мы покажем обширные сети окопов, укрытий и блиндажей. Вы узнаете, кто служит в полку, в каких условиях прибывают военнослужащие и насколько мы готовы к украинскому контрнаступлению. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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