https://ukraina.ru/20220719/1036637566.html
Каким будет отпор, если Украина попытается наступить на Херсонщину – спецрепортаж. Видео
Каким будет отпор, если Украина попытается наступить на Херсонщину – спецрепортаж. Видео - 19.07.2022 Украина.ру
Каким будет отпор, если Украина попытается наступить на Херсонщину – спецрепортаж. Видео
В специальном репортаже корреспондент Украина.ру Василий Ткач показал, что происходит на позициях полка ДНР в Херсонской области
2022-07-19T14:02
2022-07-19T14:02
2022-07-19T14:02
видео
владимир путин
лнр
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Работа кипит: военные говорят, что разведка засекла скопления украинских войск - Киев наращивает силы и может попытаться перейти в контрнаступление. Мы покажем обширные сети окопов, укрытий и блиндажей. Вы узнаете, кто служит в полку, в каких условиях прибывают военнослужащие и насколько мы готовы к украинскому контрнаступлению. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, владимир путин, лнр, видео
Каким будет отпор, если Украина попытается наступить на Херсонщину – спецрепортаж. Видео
В специальном репортаже корреспондент Украина.ру Василий Ткач показал, что происходит на позициях полка ДНР в Херсонской области
Работа кипит: военные говорят, что разведка засекла скопления украинских войск - Киев наращивает силы и может попытаться перейти в контрнаступление. Мы покажем обширные сети окопов, укрытий и блиндажей. Вы узнаете, кто служит в полку, в каких условиях прибывают военнослужащие и насколько мы готовы к украинскому контрнаступлению.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.