Что уничтожить прежде всего и каковы ключевые задачи перед главным боем - Баранец. Видео - 19.07.2022 Украина.ру
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Что уничтожить прежде всего и каковы ключевые задачи перед главным боем - Баранец. Видео
Что уничтожить прежде всего и каковы ключевые задачи перед главным боем - Баранец. Видео - 19.07.2022 Украина.ру
Что уничтожить прежде всего и каковы ключевые задачи перед главным боем - Баранец. Видео
В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал указ Шойгу поражать средства ВСУ, обстреливающие Донбасс, ситуацию с беспилотниками, а также рассказал, какое западное вооружение на подходе и как его ликвидировать:
2022-07-19T12:51
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00:45 – Зачем Шойгу публично поручил группировке "Восток" поражать дальнобойное оружие ВСУ?03:50 – Почему Украина "на коленях" требует артиллерию у Запада?04:54 – Как снизить интенсивность обстрелов и почему важно оперативно взять Авдеевку?07:35 – Сколько ВСУшников необходимо ликвидировать, чтобы окончательно сломить дух соперника?09:30 – Как уничтожать американское оружие и как бороться с американскими разведданными, которые передаются Украине?14:00 – Черноморский флот и эффективность ПВО.Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, донбасс, лнр, днр, видео

Что уничтожить прежде всего и каковы ключевые задачи перед главным боем - Баранец. Видео

12:51 19.07.2022
 
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В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал указ Шойгу поражать средства ВСУ, обстреливающие Донбасс, ситуацию с беспилотниками, а также рассказал, какое западное вооружение на подходе и как его ликвидировать:
00:45 – Зачем Шойгу публично поручил группировке "Восток" поражать дальнобойное оружие ВСУ?
03:50 – Почему Украина "на коленях" требует артиллерию у Запада?
04:54 – Как снизить интенсивность обстрелов и почему важно оперативно взять Авдеевку?
07:35 – Сколько ВСУшников необходимо ликвидировать, чтобы окончательно сломить дух соперника?
09:30 – Как уничтожать американское оружие и как бороться с американскими разведданными, которые передаются Украине?
14:00 – Черноморский флот и эффективность ПВО.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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