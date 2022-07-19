https://ukraina.ru/20220719/1036580734.html

Что уничтожить прежде всего и каковы ключевые задачи перед главным боем - Баранец. Видео

Что уничтожить прежде всего и каковы ключевые задачи перед главным боем - Баранец. Видео - 19.07.2022 Украина.ру

Что уничтожить прежде всего и каковы ключевые задачи перед главным боем - Баранец. Видео

В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал указ Шойгу поражать средства ВСУ, обстреливающие Донбасс, ситуацию с беспилотниками, а также рассказал, какое западное вооружение на подходе и как его ликвидировать:

2022-07-19T11:40

2022-07-19T11:40

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видео

лнр

донбасс

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00:45 – Зачем Шойгу публично поручил группировке "Восток" поражать дальнобойное оружие ВСУ?03:50 – Почему Украина "на коленях" требует артиллерию у Запада?04:54 – Как снизить интенсивность обстрелов и почему важно оперативно взять Авдеевку?07:35 – Сколько ВСУшников необходимо ликвидировать, чтобы окончательно сломить дух соперника?09:30 – Как уничтожать американское оружие и как бороться с американскими разведданными, которые передаются Украине?14:00 – Черноморский флот и эффективность ПВО.Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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