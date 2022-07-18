https://ukraina.ru/20220718/1036549573.html
В МВД ЛНР сообщили об освобождении Северска
В МВД ЛНР сообщили об освобождении Северска - 18.07.2022 Украина.ру
В МВД ЛНР сообщили об освобождении Северска
Северск, один из трех ключевых пунктов на направлении Северск - Соледар - Артемовск освобожден войсками РФ и республик Донбасса, заявил 18 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев
2022-07-18T16:05
2022-07-18T16:05
2022-07-18T16:05
новости
северск
лнр
мвд украины
спецоперация
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"Северск под нашим контролем", - сказал он в эфире Первого канала.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из Северска. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, северск, лнр, мвд украины
В МВД ЛНР сообщили об освобождении Северска
Северск, один из трех ключевых пунктов на направлении Северск - Соледар - Артемовск освобожден войсками РФ и республик Донбасса, заявил 18 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев
"Северск под нашим контролем", - сказал он в эфире Первого канала.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из Северска. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами.