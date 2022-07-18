https://ukraina.ru/20220718/1036549573.html

В МВД ЛНР сообщили об освобождении Северска

В МВД ЛНР сообщили об освобождении Северска - 18.07.2022 Украина.ру

В МВД ЛНР сообщили об освобождении Северска

Северск, один из трех ключевых пунктов на направлении Северск - Соледар - Артемовск освобожден войсками РФ и республик Донбасса, заявил 18 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев

2022-07-18T16:05

2022-07-18T16:05

2022-07-18T16:05

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спецоперация

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"Северск под нашим контролем", - сказал он в эфире Первого канала.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из Северска. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, северск, лнр, мвд украины