В МВД ЛНР сообщили об освобождении Северска - 18.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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В МВД ЛНР сообщили об освобождении Северска
В МВД ЛНР сообщили об освобождении Северска - 18.07.2022 Украина.ру
В МВД ЛНР сообщили об освобождении Северска
Северск, один из трех ключевых пунктов на направлении Северск - Соледар - Артемовск освобожден войсками РФ и республик Донбасса, заявил 18 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев
2022-07-18T16:05
2022-07-18T16:05
новости
северск
лнр
мвд украины
спецоперация
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"Северск под нашим контролем", - сказал он в эфире Первого канала.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из Северска. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами.
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новости, северск, лнр, мвд украины

В МВД ЛНР сообщили об освобождении Северска

16:05 18.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Северск, один из трех ключевых пунктов на направлении Северск - Соледар - Артемовск освобожден войсками РФ и республик Донбасса, заявил 18 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев
"Северск под нашим контролем", - сказал он в эфире Первого канала.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из Северска. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами.
 
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