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Пушков резко прокомментировал слова Тони Блэра

Пушков резко прокомментировал слова Тони Блэра - 18.07.2022 Украина.ру

Пушков резко прокомментировал слова Тони Блэра

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале 17 июля прокомментировал заявление экс-премьера Великобритании Тони Блэра об эпохе господства Запада

2022-07-18T13:58

2022-07-18T13:58

2022-07-18T13:58

новости

алексей пушков

сенатор

ирак

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Ранее Блэр заявил, что эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу, а мир движется к концепции биполярности и, возможно, многополярности.Пушков с иронией отметил, что Блэр "заметил" то, что невозможно не видеть и не сказал ничего нового.Но главное, по словам Пушкова, в заявлении Блэра то, что попытка США сохранить единоличное доминирование в мире обречена на провал.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей пушков, сенатор, ирак