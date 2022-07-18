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Пушков резко прокомментировал слова Тони Блэра
Пушков резко прокомментировал слова Тони Блэра - 18.07.2022 Украина.ру
Пушков резко прокомментировал слова Тони Блэра
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале 17 июля прокомментировал заявление экс-премьера Великобритании Тони Блэра об эпохе господства Запада
2022-07-18T13:58
2022-07-18T13:58
2022-07-18T13:58
новости
алексей пушков
сенатор
ирак
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Ранее Блэр заявил, что эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу, а мир движется к концепции биполярности и, возможно, многополярности.Пушков с иронией отметил, что Блэр "заметил" то, что невозможно не видеть и не сказал ничего нового.Но главное, по словам Пушкова, в заявлении Блэра то, что попытка США сохранить единоличное доминирование в мире обречена на провал.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей пушков, сенатор, ирак
Пушков резко прокомментировал слова Тони Блэра
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале 17 июля прокомментировал заявление экс-премьера Великобритании Тони Блэра об эпохе господства Запада
Ранее Блэр заявил, что эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу, а мир движется к концепции биполярности и, возможно, многополярности.
Экс-премьер Британии, инициатор агрессии против Ирака и Ливии, горячий сторонник поддержки джихадистов в Сирии, долго призывавший всеми неправдами навязывать миру "глобальный либеральный порядок", вдруг прозрел и признал: "Эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу".
Алексей Пушков
Бывший Сенатор Российской Федерации
Пушков с иронией отметил, что Блэр "заметил" то, что невозможно не видеть и не сказал ничего нового.
Но главное, по словам Пушкова, в заявлении Блэра то, что попытка США сохранить единоличное доминирование в мире обречена на провал.