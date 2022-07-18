https://ukraina.ru/20220718/1036523638.html

Действиями ВСУ "на земле" могут руководить натовские наводчики РСЗО - Лавров

Действиями ВСУ "на земле" могут руководить натовские наводчики РСЗО - Лавров - 18.07.2022 Украина.ру

Действиями ВСУ "на земле" могут руководить натовские наводчики РСЗО - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров написал статью для газеты "Известия", где, в частности, прокомментировал деятельность натовских наводчиков и инструкторов на Украине, давно перешедших от слов к конкретным действиям.

2022-07-18T09:02

2022-07-18T09:02

2022-07-18T09:02

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Министр подчеркнул, что киевский режим и его западные кураторы терпят поражение на поле боя, поэтому не гнушаются никаких кровавых провокаций, чтобы "демонизировать" Россию в глазах мирового сообщества.Он добавил, что требование к Москве немецкого канцлера Олафа Шольца о необходимости договориться с Киевом – лишь слова, поскольку такой документ уже был - "Минск-2" – и "убили" его Германия и Франция.Глава МИД РФ резюмировал, что объединенные войска РФ и республик Донбасса уверенно решают задачи в рамках СВО, "добиваясь прекращения вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации".

https://ukraina.ru/20220718/1036521561.html

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лавров, сво, новости, нато, рсзо, инструкторы