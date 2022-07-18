https://ukraina.ru/20220718/1036523638.html
Действиями ВСУ "на земле" могут руководить натовские наводчики РСЗО - Лавров
Действиями ВСУ "на земле" могут руководить натовские наводчики РСЗО - Лавров - 18.07.2022 Украина.ру
Действиями ВСУ "на земле" могут руководить натовские наводчики РСЗО - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров написал статью для газеты "Известия", где, в частности, прокомментировал деятельность натовских наводчиков и инструкторов на Украине, давно перешедших от слов к конкретным действиям.
2022-07-18T09:02
2022-07-18T09:02
2022-07-18T09:02
лавров
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Министр подчеркнул, что киевский режим и его западные кураторы терпят поражение на поле боя, поэтому не гнушаются никаких кровавых провокаций, чтобы "демонизировать" Россию в глазах мирового сообщества.Он добавил, что требование к Москве немецкого канцлера Олафа Шольца о необходимости договориться с Киевом – лишь слова, поскольку такой документ уже был - "Минск-2" – и "убили" его Германия и Франция.Глава МИД РФ резюмировал, что объединенные войска РФ и республик Донбасса уверенно решают задачи в рамках СВО, "добиваясь прекращения вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации".
https://ukraina.ru/20220718/1036521561.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
лавров, сво, новости, нато, рсзо, инструкторы
Действиями ВСУ "на земле" могут руководить натовские наводчики РСЗО - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров написал статью для газеты "Известия", где, в частности, прокомментировал деятельность натовских наводчиков и инструкторов на Украине, давно перешедших от слов к конкретным действиям.
Натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно "на земле".
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
Министр подчеркнул, что киевский режим и его западные кураторы терпят поражение на поле боя, поэтому не гнушаются никаких кровавых провокаций, чтобы "демонизировать" Россию в глазах мирового сообщества.
"Уже были Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг. О подготовке новых постановочных инцидентов регулярно с фактами в руках предупреждает российское министерство обороны", - заметил Лавров.
Он добавил, что требование к Москве немецкого канцлера Олафа Шольца о необходимости договориться с Киевом – лишь слова, поскольку такой документ уже был - "Минск-2" – и "убили" его Германия и Франция.
Молчали западные лидеры, и когда Киев — и при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском — предпринимал шаги, напрямую противоречившие Минским соглашениям. Более того, немцы и французы заявляли, что прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР невозможен, сваливая всю ответственность на Россию, хотя она ни разу в минских документах не упомянута.
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
Глава МИД РФ резюмировал, что объединенные войска РФ и республик Донбасса уверенно решают задачи в рамках СВО, "добиваясь прекращения вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации".