Действиями ВСУ "на земле" могут руководить натовские наводчики РСЗО - Лавров - 18.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220718/1036523638.html
Действиями ВСУ "на земле" могут руководить натовские наводчики РСЗО - Лавров
Действиями ВСУ "на земле" могут руководить натовские наводчики РСЗО - Лавров - 18.07.2022 Украина.ру
Действиями ВСУ "на земле" могут руководить натовские наводчики РСЗО - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров написал статью для газеты "Известия", где, в частности, прокомментировал деятельность натовских наводчиков и инструкторов на Украине, давно перешедших от слов к конкретным действиям.
2022-07-18T09:02
2022-07-18T09:02
лавров
сво
новости
нато
рсзо
инструкторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103341/99/1033419912_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_6ccb5fe4794f32785f4f6c2db88c571a.jpg
Министр подчеркнул, что киевский режим и его западные кураторы терпят поражение на поле боя, поэтому не гнушаются никаких кровавых провокаций, чтобы "демонизировать" Россию в глазах мирового сообщества.Он добавил, что требование к Москве немецкого канцлера Олафа Шольца о необходимости договориться с Киевом – лишь слова, поскольку такой документ уже был - "Минск-2" – и "убили" его Германия и Франция.Глава МИД РФ резюмировал, что объединенные войска РФ и республик Донбасса уверенно решают задачи в рамках СВО, "добиваясь прекращения вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации".
https://ukraina.ru/20220718/1036521561.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103341/99/1033419912_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_a238b22a23f91ccecd2fbf9107638763.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
лавров, сво, новости, нато, рсзо, инструкторы

Действиями ВСУ "на земле" могут руководить натовские наводчики РСЗО - Лавров

09:02 18.07.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава МИД РФ Сергей Лавров написал статью для газеты "Известия", где, в частности, прокомментировал деятельность натовских наводчиков и инструкторов на Украине, давно перешедших от слов к конкретным действиям.

Натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно "на земле".

Встречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
Министр подчеркнул, что киевский режим и его западные кураторы терпят поражение на поле боя, поэтому не гнушаются никаких кровавых провокаций, чтобы "демонизировать" Россию в глазах мирового сообщества.

"Уже были Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг. О подготовке новых постановочных инцидентов регулярно с фактами в руках предупреждает российское министерство обороны", - заметил Лавров.

Он добавил, что требование к Москве немецкого канцлера Олафа Шольца о необходимости договориться с Киевом – лишь слова, поскольку такой документ уже был - "Минск-2" – и "убили" его Германия и Франция.

Молчали западные лидеры, и когда Киев — и при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском — предпринимал шаги, напрямую противоречившие Минским соглашениям. Более того, немцы и французы заявляли, что прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР невозможен, сваливая всю ответственность на Россию, хотя она ни разу в минских документах не упомянута.

Встречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
Глава МИД РФ резюмировал, что объединенные войска РФ и республик Донбасса уверенно решают задачи в рамках СВО, "добиваясь прекращения вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации".
Комплексный нефтяной терминал (КНТ) ООО ЛУКОЙЛ-Транс - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
08:45
СМИ: Европа решила "надышаться" российской нефтью до санкцийВладельцы нефтяных танкеров в Европе наращивают объемы транспортировки российской нефти до вступления в силу отложенного эмбарго Евросоюза, что только увеличивает тарифы. Об этом 18 июля написала газета The Wall Street Journal.
 
ЛавровСВОНовостиНАТОРСЗОинструкторы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:00Шойгу отдал новый приказ группировке российских войск на Украине
09:51"Масло в огонь": Китай объявил, что не будет "безучастным зрителем" украинского кризиса
09:51Военный эксперт объяснил, как отучить ВСУ под Харьковом стрелять по Белгороду
09:40Режим Зеленского: на пути к личной диктатуре или к хунте военных? Все решит Запад или СВО
09:39Daily Mail: британцы вынуждены отказываться от мяса и рыбы из экономии
09:32Даже они признают. Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ в Харькове и под Харьковом
09:20Самолетом, чтобы быстрее: Канада отправила в Германию турбину для "Северного потока"
09:19Сжигаем ВСУ. Военный эксперт о том, как Россия готовит мощное наступление на Харьков
09:14Хроника событий на Украине на утро 18 июля: Баканов и Венедиктова, Херсон и диверсии
09:02Действиями ВСУ "на земле" могут руководить натовские наводчики РСЗО - Лавров
09:00"Разрыв европейской экономики": политолог о том, чем пожертвовал Шольц ради Украины
08:58На внутреннем периметре. За что на самом деле Зеленский снял Баканова с главы СБУ
08:45Партнерство под вопросом. В Китае понимают, что после России США займутся Поднебесной
08:45СМИ: Европа решила "надышаться" российской нефтью до санкций
08:40"Такой же, как Йемене": политолог предрек Европе продовольственный кризис
08:26Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с СБУ, сдаться добровольно
08:20"Правительства будут падать одно за другим": эксперт предрек развитие ситуации в ЕС
08:10"Готовьте белые флаги": Кадыров объявил о завершении формирования батальонов "Ахмат"
08:00"Менять не на кого": эксперт о сносе элитного эшелона в Европе
07:55Лавров потребовал от Вашингтона объяснений о деятельности биолабораторий США на Украине
Лента новостейМолния