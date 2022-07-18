"Правительства будут падать": эксперт о будущем Европы
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"Правительства будут падать одно за другим": эксперт предрек развитие ситуации в ЕС
"Правительства будут падать": эксперт о будущем Европы
"Правительства будут падать одно за другим": эксперт предрек развитие ситуации в ЕС
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал в интервью корреспонденту Украина.ру, какие бедствия ожидают европейцев в ближайшее время и возможно ли им противостоять
2022-07-18T08:20
2022-07-18T08:20
новости
украина
дмитрий дробницкий
политолог
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По мнению Дробницкого, страны Европы сами загнали себя в столько незавидную ситуацию по указке "глобального начальства", а теперь просят это начальство принять их отставку, пока "страшная кара" не спустилась на их головы.Кто придет на их место, не очень важно, уверен эксперт, потому что все они - не очень субъектные страны. Правительства будут падать одно за одним, это точно. У руля в Европе стоят не лидеры, а "манагеры", которым поручили управление отделом крупной корпорации, считает политолог. В итоге эти страны превратились в банкротов, и их управленцы "просятся" в отставку, чтобы не отвечать за то, что будет происходить, заключил он.Полное интервью с Дмитрием Дробницким читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220715/1036478425.html
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новости, украина, дмитрий дробницкий, политолог

"Правительства будут падать одно за другим": эксперт предрек развитие ситуации в ЕС

08:20 18.07.2022
 
© AP / Olivier MatthysЭммануэль Макрон Шарль Мишель Джо Байден ЕС
Эммануэль Макрон Шарль Мишель Джо Байден ЕС - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP / Olivier Matthys
Читать в
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал в интервью корреспонденту Украина.ру, какие бедствия ожидают европейцев в ближайшее время и возможно ли им противостоять
Дефицит топлива, неотапливаемые квартиры, продовольственный кризис, социальное расслоение, волнения, беспорядки из-за перебоев в цепочках снабжения, обострение этнических противоречий, мародерство на улицах, грабежи магазинов. Продолжать?
Политолог американист Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий
Политолог-американист
По мнению Дробницкого, страны Европы сами загнали себя в столько незавидную ситуацию по указке "глобального начальства", а теперь просят это начальство принять их отставку, пока "страшная кара" не спустилась на их головы.
Кто придет на их место, не очень важно, уверен эксперт, потому что все они - не очень субъектные страны. Правительства будут падать одно за одним, это точно.
У руля в Европе стоят не лидеры, а "манагеры", которым поручили управление отделом крупной корпорации, считает политолог. В итоге эти страны превратились в банкротов, и их управленцы "просятся" в отставку, чтобы не отвечать за то, что будет происходить, заключил он.
Полное интервью с Дмитрием Дробницким читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 15:49
Следующий пошел. Европейские лидеры идут в отставку на фоне кризиса
 
НовостиУкраинаДмитрий Дробницкийполитолог
 
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