https://ukraina.ru/20220718/1036516718.html

"Правительства будут падать одно за другим": эксперт предрек развитие ситуации в ЕС

"Правительства будут падать": эксперт о будущем Европы

"Правительства будут падать одно за другим": эксперт предрек развитие ситуации в ЕС

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал в интервью корреспонденту Украина.ру, какие бедствия ожидают европейцев в ближайшее время и возможно ли им противостоять

2022-07-18T08:20

2022-07-18T08:20

2022-07-18T08:20

новости

украина

дмитрий дробницкий

политолог

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По мнению Дробницкого, страны Европы сами загнали себя в столько незавидную ситуацию по указке "глобального начальства", а теперь просят это начальство принять их отставку, пока "страшная кара" не спустилась на их головы.Кто придет на их место, не очень важно, уверен эксперт, потому что все они - не очень субъектные страны. Правительства будут падать одно за одним, это точно. У руля в Европе стоят не лидеры, а "манагеры", которым поручили управление отделом крупной корпорации, считает политолог. В итоге эти страны превратились в банкротов, и их управленцы "просятся" в отставку, чтобы не отвечать за то, что будет происходить, заключил он.Полное интервью с Дмитрием Дробницким читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220715/1036478425.html

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новости, украина, дмитрий дробницкий, политолог