"Ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут на юге Украины" - Александр Костин - 17.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220717/1036503088.html
"Ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут на юге Украины" - Александр Костин
"Ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут на юге Украины" - Александр Костин - 17.07.2022 Украина.ру
"Ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут на юге Украины" - Александр Костин
Север и центр Украины можно удерживать естественным образом за счет крупных агломераций, это Днепропетровская и Харьковская области, считает заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T09:20
2022-07-17T10:08
спецоперация
украина
россия
сво
херсонская область
запорожская область
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/48/1033554830_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_36b0fe056474d2203fe6aa43453efcb0.jpg
В голове не укладывается, насколько цинично действует Киев в отношении многострадального Донбасса, и можно полагать, что то же самое варварство будет и на юге, добавил эксперт.Александр Костин опасается, что там Украина тоже будет реализовывать тактику выжженной земли (уничтожение домов, дамб, объектов теплогенерации) и террора в отношении мирного населения и будет делать все, чтобы не давать людям на этих территориях жить и развиваться.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/48/1033554830_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_3b7de24be97b9e5112153a47c81f1ade.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, сво, херсонская область, запорожская область, донбасс

"Ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут на юге Украины" - Александр Костин

09:20 17.07.2022 (обновлено: 10:08 17.07.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Север и центр Украины можно удерживать естественным образом за счет крупных агломераций, это Днепропетровская и Харьковская области, считает заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
В голове не укладывается, насколько цинично действует Киев в отношении многострадального Донбасса, и можно полагать, что то же самое варварство будет и на юге, добавил эксперт.
Оборону в Днепропетровской области достаточно серьезно усиливает водная преграда в виде Днепра. Поэтому, скорее всего, ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут проходить на юге (Херсонская, Николаевская и Запорожская области).
Александр Костин опасается, что там Украина тоже будет реализовывать тактику выжженной земли (уничтожение домов, дамб, объектов теплогенерации) и террора в отношении мирного населения и будет делать все, чтобы не давать людям на этих территориях жить и развиваться.
 
СпецоперацияУкраинаРоссияСВОХерсонская областьЗапорожская областьДонбасс
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01Саудовская Аравия не нарушит договоренности с Россией по ОПЕК+ в угоду Байдену - эксперт
11:00Военный эксперт о том, что нужно сделать под Харьковом, чтобы не было обстрелов Белгорода
10:42"Надо спасать". Киргизский эксперт о том, что начнется, когда закончится Z-операция
10:30Военный эксперт рассказал интересную историю, которая случилась с ВСУ под Херсоном
10:28В Болгарии заметили, что санкции увеличили финансирование экономики РФ
10:28Александр Костин о том, почему российским войскам не хватает беспилотников
10:15Костин: Гражданская война на Украине вошла в стадию уничтожения государственности
10:02Угрозы Крыму толкают Россию на полную демилитаризацию всей Украины - Клишас
10:00Пока затишье. Военный эксперт о том, как ВСУ готовятся встречать русские войска в Одессе
09:34Что происходит в Харькове. Честный рассказ очевидца событий
09:33Клишас: Россия положила конец "трескотне о "либеральной демократии"
09:33Военный эксперт о том, как Россия зачистит Артемовск от ВСУ и куда пойдет после Северска
09:31Хроника событий на Украине на утро 17 июля: задержание СБУшника, угроза мостам
09:20"Ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут на юге Украины" - Александр Костин
09:12Это печально для ВСУ. Военный эксперт о том, куда протекли российские войска в Донбассе
08:15Костин: В конце лета вся территория Донецкой области будет освобождена
08:00"Пекоски" его высочества. Украинский друг наследника Российской империи
07:46Дробницкий: "Если евро отвяжут от доллара, это будет конец - свободное падение"
07:02"Байден промахнулся, Америка больше не хозяин для Саудовской Аравии" - Дмитрий Дробницкий
06:46Дмитрий Дробницкий: Украинское зерно уже вывезли хитрым путем
Лента новостейМолния