https://ukraina.ru/20220717/1036503088.html

"Ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут на юге Украины" - Александр Костин

"Ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут на юге Украины" - Александр Костин - 17.07.2022 Украина.ру

"Ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут на юге Украины" - Александр Костин

Север и центр Украины можно удерживать естественным образом за счет крупных агломераций, это Днепропетровская и Харьковская области, считает заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T09:20

2022-07-17T09:20

2022-07-17T10:08

спецоперация

украина

россия

сво

херсонская область

запорожская область

донбасс

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В голове не укладывается, насколько цинично действует Киев в отношении многострадального Донбасса, и можно полагать, что то же самое варварство будет и на юге, добавил эксперт.Александр Костин опасается, что там Украина тоже будет реализовывать тактику выжженной земли (уничтожение домов, дамб, объектов теплогенерации) и террора в отношении мирного населения и будет делать все, чтобы не давать людям на этих территориях жить и развиваться.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, сво, херсонская область, запорожская область, донбасс