https://ukraina.ru/20220717/1036503088.html
"Ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут на юге Украины" - Александр Костин
"Ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут на юге Украины" - Александр Костин - 17.07.2022 Украина.ру
"Ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут на юге Украины" - Александр Костин
Север и центр Украины можно удерживать естественным образом за счет крупных агломераций, это Днепропетровская и Харьковская области, считает заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T09:20
2022-07-17T09:20
2022-07-17T10:08
спецоперация
украина
россия
сво
херсонская область
запорожская область
донбасс
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В голове не укладывается, насколько цинично действует Киев в отношении многострадального Донбасса, и можно полагать, что то же самое варварство будет и на юге, добавил эксперт.Александр Костин опасается, что там Украина тоже будет реализовывать тактику выжженной земли (уничтожение домов, дамб, объектов теплогенерации) и террора в отношении мирного населения и будет делать все, чтобы не давать людям на этих территориях жить и развиваться.
Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, сво, херсонская область, запорожская область, донбасс
"Ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут на юге Украины" - Александр Костин
09:20 17.07.2022 (обновлено: 10:08 17.07.2022)
Север и центр Украины можно удерживать естественным образом за счет крупных агломераций, это Днепропетровская и Харьковская области, считает заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
В голове не укладывается, насколько цинично действует Киев в отношении многострадального Донбасса, и можно полагать, что то же самое варварство будет и на юге, добавил эксперт.
Оборону в Днепропетровской области достаточно серьезно усиливает водная преграда в виде Днепра. Поэтому, скорее всего, ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут проходить на юге (Херсонская, Николаевская и Запорожская области).
Александр Костин опасается, что там Украина тоже будет реализовывать тактику выжженной земли (уничтожение домов, дамб, объектов теплогенерации) и террора в отношении мирного населения и будет делать все, чтобы не давать людям на этих территориях жить и развиваться.