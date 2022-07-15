https://ukraina.ru/20220715/1036454348.html

Эксперт объяснил обострение обстрелов в Донбассе

Эксперт объяснил обострение обстрелов в Донбассе - 15.07.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил обострение обстрелов в Донбассе

Американские поставки возместили израсходованные запасы снарядов ВСУ, что привело к интенсификации обстрелов, объяснил в интервью Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков

2022-07-15T11:11

2022-07-15T11:11

2022-07-15T11:11

спецоперация

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обстрел

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Также он подчеркнул, что обстрелами ВСУ преследуют цель нанести максимальный ущерб гражданскому сектору, то есть используют принцип "выжженной земли".Кроме того, добавил Сивков, украинской армии не удается эффективно стрелять по войскам, и ВСУ компенсируют свою несостоятельность ударами по гражданскому населению Донбасса.Полный текст интервью читайте здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, донбасс, обстрел