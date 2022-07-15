https://ukraina.ru/20220715/1036454348.html
Эксперт объяснил обострение обстрелов в Донбассе
Эксперт объяснил обострение обстрелов в Донбассе - 15.07.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил обострение обстрелов в Донбассе
Американские поставки возместили израсходованные запасы снарядов ВСУ, что привело к интенсификации обстрелов, объяснил в интервью Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
2022-07-15T11:11
2022-07-15T11:11
2022-07-15T11:11
спецоперация
новости
всу
донбасс
обстрел
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Также он подчеркнул, что обстрелами ВСУ преследуют цель нанести максимальный ущерб гражданскому сектору, то есть используют принцип "выжженной земли".Кроме того, добавил Сивков, украинской армии не удается эффективно стрелять по войскам, и ВСУ компенсируют свою несостоятельность ударами по гражданскому населению Донбасса.Полный текст интервью читайте здесь.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, донбасс, обстрел
Эксперт объяснил обострение обстрелов в Донбассе
Американские поставки возместили израсходованные запасы снарядов ВСУ, что привело к интенсификации обстрелов, объяснил в интервью Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
Дело в том, что у ВСУ снаряды стандартной артиллерии были в значительной степени израсходованы, а сейчас были завезены снаряды натовские к этим пушкам.
Также он подчеркнул, что обстрелами ВСУ преследуют цель нанести максимальный ущерб гражданскому сектору, то есть используют принцип "выжженной земли".
Кроме того, добавил Сивков, украинской армии не удается эффективно стрелять по войскам, и ВСУ компенсируют свою несостоятельность ударами по гражданскому населению Донбасса.
Полный текст интервью читайте здесь
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