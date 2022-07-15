Эксперт объяснил обострение обстрелов в Донбассе - 15.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220715/1036454348.html
Эксперт объяснил обострение обстрелов в Донбассе
Эксперт объяснил обострение обстрелов в Донбассе - 15.07.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил обострение обстрелов в Донбассе
Американские поставки возместили израсходованные запасы снарядов ВСУ, что привело к интенсификации обстрелов, объяснил в интервью Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
2022-07-15T11:11
2022-07-15T11:11
спецоперация
новости
всу
донбасс
обстрел
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101824/38/1018243800_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_983259a5f7736c3fd159f97696809997.jpg
Также он подчеркнул, что обстрелами ВСУ преследуют цель нанести максимальный ущерб гражданскому сектору, то есть используют принцип "выжженной земли".Кроме того, добавил Сивков, украинской армии не удается эффективно стрелять по войскам, и ВСУ компенсируют свою несостоятельность ударами по гражданскому населению Донбасса.Полный текст интервью читайте здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101824/38/1018243800_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_55e9b48fbb22a3bd23532fbc9afd7cf7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, донбасс, обстрел

Эксперт объяснил обострение обстрелов в Донбассе

11:11 15.07.2022
 
© РИА Новости . Михаил Пархоменко / Перейти в фотобанкПоследствия ночного обстрела в Донецке
Последствия ночного обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Михаил Пархоменко
Перейти в фотобанк
Читать в
Американские поставки возместили израсходованные запасы снарядов ВСУ, что привело к интенсификации обстрелов, объяснил в интервью Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков

Дело в том, что у ВСУ снаряды стандартной артиллерии были в значительной степени израсходованы, а сейчас были завезены снаряды натовские к этим пушкам.

Также он подчеркнул, что обстрелами ВСУ преследуют цель нанести максимальный ущерб гражданскому сектору, то есть используют принцип "выжженной земли".
Кроме того, добавил Сивков, украинской армии не удается эффективно стрелять по войскам, и ВСУ компенсируют свою несостоятельность ударами по гражданскому населению Донбасса.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
СпецоперацияНовостиВСУДонбассобстрел
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:59HIMARS и информационно-психологическая борьба
12:56Кто наводит огонь ВСУ и кого Украина хочет призвать в ближайшее время - Захарова. Видео
12:40Не пережил стресс: британский наемник умер в плену в ДНР
12:37Украинское зерно не имеет значения для рынка — Марков
12:29В освобожденном Мелитополе предотвратили теракт - МВД
12:28Список политических заключённых Украины
12:27Прерванное совещание: Минобороны РФ раскрыло детали удара по Виннице
12:21Хроника событий на Украине на 12:00 15 июля: обстрелы, Северск, ответ КНДР
12:13Если не успеют вовремя сбежать: Вассерман спрогнозировал печальную участь киевских властей
12:07С конфискацией: на Украине заочно арестовали экс-депутата Алексея Ковалева
11:40Ирина Шейк угодила под волну американского хейта из-за оливье
11:35"Не имеет права": КНДР напомнила Киеву "ошибки прошлого"
11:11Эксперт объяснил обострение обстрелов в Донбассе
10:59Bloomberg: Евросоюз вынужден сократить помощь Украине
10:54Здесь рождается новая элита России: Юта о людях Донбасса. Видео
10:46"Произведено в Америке": эксперт рассказал, на чем строится медиа-пиар украинского оружия
10:26"Европа выстрелила себе в легкие и теперь задыхается": Орбан о политике санкций против РФ
10:24Марков рассказал о гибридной войне НАТО против России
10:12Посольство США в Киеве призвало американцев немедленно эвакуироваться
10:03Зубец: скандал с зерном – способ изменить мировую цену на него
Лента новостейМолния