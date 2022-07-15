https://ukraina.ru/20220715/1036452082.html
Марков рассказал о гибридной войне НАТО против России
Марков рассказал о гибридной войне НАТО против России - 15.07.2022 Украина.ру
Марков рассказал о гибридной войне НАТО против России
Сейчас идет интенсивная гибридная война, война XXI века - НАТО против России. Такое мнение высказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-15T10:24
2022-07-15T10:24
2022-07-15T10:24
нато
война
сергей марков
новости
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"Эта война включает в себя прокси-войну, которую НАТО ведет войсками Вооруженных сил Украины. <...> Вооруженные силы ведут себя как оккупационные войска на Украине, и это потому, что это прокси-армия США. То есть, зависимые марионетки США, которые управляются, прежде всего, военными советниками. <...> Это первое направление. Кроме этого, там мощнейшая санкционная и экономическая война. Это политическая война, попытка исключить Россию из всех международных организаций, блокировать, изолировать", - сказал эксперт.Он добавил, что также, спецслужбы США, Британии, стран НАТО, ведут террористическую войну. Эксперт привел в пример такие теракты, как закидывание военкоматов по ночам бутылками с зажигательной смесью.По его словам, кроме того, НАТО ведет информационную войну, которая предполагает "полную ложь, шельмование". Они придумывают несуществующие военные преступления российской армии, и тщательно скрывают огромное количество очевидных военных преступлений против человечности, которые совершаются киевским террористическим режимом, уточнил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103394/53/1033945396_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_49cae549c35498100f291d0ff09c71db.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, война, сергей марков, новости
Марков рассказал о гибридной войне НАТО против России
Сейчас идет интенсивная гибридная война, война XXI века - НАТО против России. Такое мнение высказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
"Эта война включает в себя прокси-войну, которую НАТО ведет войсками Вооруженных сил Украины. <...> Вооруженные силы ведут себя как оккупационные войска на Украине, и это потому, что это прокси-армия США. То есть, зависимые марионетки США, которые управляются, прежде всего, военными советниками. <...> Это первое направление. Кроме этого, там мощнейшая санкционная и экономическая война. Это политическая война, попытка исключить Россию из всех международных организаций, блокировать, изолировать", - сказал эксперт.
Он добавил, что также, спецслужбы США, Британии, стран НАТО, ведут террористическую войну. Эксперт привел в пример такие теракты, как закидывание военкоматов по ночам бутылками с зажигательной смесью.
"Таких актов уже десятки произошло. Это диверсии на территории, прежде всего, на освобожденных территориях", - объяснил Марков.
По его словам, кроме того, НАТО ведет информационную войну, которая предполагает "полную ложь, шельмование". Они придумывают несуществующие военные преступления российской армии, и тщательно скрывают огромное количество очевидных военных преступлений против человечности, которые совершаются киевским террористическим режимом, уточнил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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