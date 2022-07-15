Марков рассказал о гибридной войне НАТО против России - 15.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220715/1036452082.html
Марков рассказал о гибридной войне НАТО против России
Марков рассказал о гибридной войне НАТО против России - 15.07.2022 Украина.ру
Марков рассказал о гибридной войне НАТО против России
Сейчас идет интенсивная гибридная война, война XXI века - НАТО против России. Такое мнение высказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-15T10:24
2022-07-15T10:24
нато
война
сергей марков
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103394/53/1033945396_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_82007d2ad96e10048b838b5bcb3bd15a.jpg.webp
"Эта война включает в себя прокси-войну, которую НАТО ведет войсками Вооруженных сил Украины. &lt;...&gt; Вооруженные силы ведут себя как оккупационные войска на Украине, и это потому, что это прокси-армия США. То есть, зависимые марионетки США, которые управляются, прежде всего, военными советниками. &lt;...&gt; Это первое направление. Кроме этого, там мощнейшая санкционная и экономическая война. Это политическая война, попытка исключить Россию из всех международных организаций, блокировать, изолировать", - сказал эксперт.Он добавил, что также, спецслужбы США, Британии, стран НАТО, ведут террористическую войну. Эксперт привел в пример такие теракты, как закидывание военкоматов по ночам бутылками с зажигательной смесью.По его словам, кроме того, НАТО ведет информационную войну, которая предполагает "полную ложь, шельмование". Они придумывают несуществующие военные преступления российской армии, и тщательно скрывают огромное количество очевидных военных преступлений против человечности, которые совершаются киевским террористическим режимом, уточнил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103394/53/1033945396_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_49cae549c35498100f291d0ff09c71db.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
нато, война, сергей марков, новости

Марков рассказал о гибридной войне НАТО против России

10:24 15.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Сейчас идет интенсивная гибридная война, война XXI века - НАТО против России. Такое мнение высказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
"Эта война включает в себя прокси-войну, которую НАТО ведет войсками Вооруженных сил Украины. <...> Вооруженные силы ведут себя как оккупационные войска на Украине, и это потому, что это прокси-армия США. То есть, зависимые марионетки США, которые управляются, прежде всего, военными советниками. <...> Это первое направление. Кроме этого, там мощнейшая санкционная и экономическая война. Это политическая война, попытка исключить Россию из всех международных организаций, блокировать, изолировать", - сказал эксперт.
Он добавил, что также, спецслужбы США, Британии, стран НАТО, ведут террористическую войну. Эксперт привел в пример такие теракты, как закидывание военкоматов по ночам бутылками с зажигательной смесью.

"Таких актов уже десятки произошло. Это диверсии на территории, прежде всего, на освобожденных территориях", - объяснил Марков.

По его словам, кроме того, НАТО ведет информационную войну, которая предполагает "полную ложь, шельмование". Они придумывают несуществующие военные преступления российской армии, и тщательно скрывают огромное количество очевидных военных преступлений против человечности, которые совершаются киевским террористическим режимом, уточнил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НАТОвойнаСергей МарковНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Bloomberg: Евросоюз вынужден сократить помощь Украине
10:54Здесь рождается новая элита России: Юта о людях Донбасса. Видео
10:46"Произведено в Америке": эксперт рассказал, на чем строится медиа-пиар украинского оружия
10:26"Европа выстрелила себе в легкие и теперь задыхается": Орбан о политике санкций против РФ
10:24Марков рассказал о гибридной войне НАТО против России
10:12Посольство США в Киеве призвало американцев немедленно эвакуироваться
10:03Зубец: скандал с зерном – способ изменить мировую цену на него
09:43Александр Костин: Пока ВСУ выжигают Донбасс, Польша готовится к войне
09:36Херсон: Начало будущего - почему юг Украины очень надеется на Россию
09:19Замглавы МИД РФ объяснил, чем обернутся односторонние санкции Запада
09:10Военный эксперт рассказал, как беспилотники изменили мир
09:08Президент Бразилии намекнул, что предложит Зеленскому капитулировать
09:00Мухин объяснил, когда лучше проводить референдумы в освобожденных регионах Украины
09:00Михеев рассказал, какие возможности дают HIMARS украинской армии
08:57Трамп принял решение о выборах 2024 года - СМИ
08:56Зубец назвал главного промоутера сделки по украинскому зерну
08:55Сегодня: в России, Украине и мире
08:45Вассерман рассказал про самую эффективную тактику ВСУ
08:42Хроника событий на Украине на утро 15 июля: предупреждение США, Киев, тайна потерь
08:38Кадыров назвал Чечню местом единения тысяч патриотов
Лента новостейМолния