https://ukraina.ru/20220715/1036452082.html

Марков рассказал о гибридной войне НАТО против России

Марков рассказал о гибридной войне НАТО против России - 15.07.2022 Украина.ру

Марков рассказал о гибридной войне НАТО против России

Сейчас идет интенсивная гибридная война, война XXI века - НАТО против России. Такое мнение высказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-15T10:24

2022-07-15T10:24

2022-07-15T10:24

нато

война

сергей марков

новости

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"Эта война включает в себя прокси-войну, которую НАТО ведет войсками Вооруженных сил Украины. <...> Вооруженные силы ведут себя как оккупационные войска на Украине, и это потому, что это прокси-армия США. То есть, зависимые марионетки США, которые управляются, прежде всего, военными советниками. <...> Это первое направление. Кроме этого, там мощнейшая санкционная и экономическая война. Это политическая война, попытка исключить Россию из всех международных организаций, блокировать, изолировать", - сказал эксперт.Он добавил, что также, спецслужбы США, Британии, стран НАТО, ведут террористическую войну. Эксперт привел в пример такие теракты, как закидывание военкоматов по ночам бутылками с зажигательной смесью.По его словам, кроме того, НАТО ведет информационную войну, которая предполагает "полную ложь, шельмование". Они придумывают несуществующие военные преступления российской армии, и тщательно скрывают огромное количество очевидных военных преступлений против человечности, которые совершаются киевским террористическим режимом, уточнил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, война, сергей марков, новости