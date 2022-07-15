https://ukraina.ru/20220715/1036439482.html
Сегодня: в России, Украине и мире
Сегодня: в России, Украине и мире - 15.07.2022 Украина.ру
Сегодня: в России, Украине и мире
Наиболее заметные события в России, Украине и мире в подборке Украина.ру на 15 июля
2022-07-15T08:55
2022-07-15T08:55
2022-07-15T08:55
анонс
россия
мир
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РоссияВ Государственной думе РФ состоится внеочередное пленарное заседание Госдумы РФВ сети звучат предположения о существенных кадровых перестановках в парламенте, однако лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявил, что Госдума рассмотрит только один кадровый вопрос — кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера.Вместе с тем некоторые СМИ и эксперты не исключают, что на заседании будут рассматриваться вопросы так или иначе имеющие отношение к Украине.Встреча министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с депутатами фракций "Единая Россия" и КПРФЮ на которой он ответит на их вопросы. Известно, что полномочия Мантурова как вице-премьера обсуждать не планируют.Европейское космическое агентство (ЕКА) даст "Роскосмосу" окончательный ответ о готовности отправить совместную миссию ExoMars в 2024 году.Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин признался, что не верит в то, что ЕКА может принять решение о том, чтобы все-таки осуществить миссию совместно с Россией в 2024 году.Россия снимает ограничения на пересечение границы, введенные в связи с распространением COVID-19.Оперативный штаб принял также решение отменить требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию. Однако они сохранятся для всех остальных.В Финляндии вступают в силу поправки к закону о пограничной охране, позволяющие установить заграждения на границе с Россией.Кроме того, в Финляндии с 15 июля вступают в силу поправки к закону о готовности, которые позволят стране реагировать на "угрозы гибридного характера, например использование миграции в целях оказания политического давления", отмечает МВД этой страны.Минск (Белоруссия)/Москва – Возобновление полетов авиакомпании "Белавиа".Витебск (Белоруссия)– Заседание совета Евразийской экономической комиссии с участием вице-премьеров стран ЕАЭС.Участники рассмотрят вопросы об изменениях единого перечня карантинных объектов ЕАЭС, об изменениях Правил проведения исследований биологических лекарственных средств ЕАЭС, о внесении изменений в Методику оценки состояния конкуренции и другие.ДНР (частично признанная республика) – Ожидается завершение строительства трубопровода для обеспечения Донецка водой.Строительство ведут российские специалисты. Пропускная способность трубопровода будет достигать около 70 тысяч кубометров воды в сутки.Параллельно идет строительство колодцев, которые будут распределять воду населенным пунктам, расположенным вблизи от водовода.Брюссель (Бельгия) – Обсуждение обеспечения замораживания активов попавших под санкции граждан и организаций РФ и Белоруссии во всех странах ЕС.По словам еврокомисссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, в настоящий момент имеется 13,8 миллиарда евро замороженных активов, включая 12,6 миллиарда в шести странах ЕС.Бали (Индонезия) – Встреча министров финансов и управляющих центральных банков G20 (15-16 июля).Участие в дискуссиях G20 планируют принять министры финансов России и Украины.Присутствие российской делегации, которая является членом G20, и делегации с Украины в качестве приглашенного гостя на встрече G20 в этом году находится в центре внимания многих сторон.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
анонс, россия, мир
Сегодня: в России, Украине и мире
Наиболее заметные события в России, Украине и мире в подборке Украина.ру на 15 июля
Россия
В Государственной думе РФ состоится внеочередное пленарное заседание Госдумы РФ
В сети звучат предположения о существенных кадровых перестановках в парламенте, однако лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявил, что Госдума рассмотрит только один кадровый вопрос — кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера.
Вместе с тем некоторые СМИ и эксперты не исключают, что на заседании будут рассматриваться вопросы так или иначе имеющие отношение к Украине.
Встреча министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с депутатами фракций "Единая Россия" и КПРФЮ на которой он ответит на их вопросы. Известно, что полномочия Мантурова как вице-премьера обсуждать не планируют.
Европейское космическое агентство (ЕКА) даст "Роскосмосу" окончательный ответ о готовности отправить совместную миссию ExoMars в 2024 году.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин признался, что не верит в то, что ЕКА может принять решение о том, чтобы все-таки осуществить миссию совместно с Россией в 2024 году.
При таком лае, который звучит в Брюсселе, об этом речи быть не может, поэтому мы идем на национальную миссию, в этом нет никаких сомнений.
Дмитрий Рогозин
Гендиректор "Роскосмоса"
Россия снимает ограничения на пересечение границы, введенные в связи с распространением COVID-19.
Оперативный штаб принял также решение отменить требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию. Однако они сохранятся для всех остальных.
В Финляндии вступают в силу поправки к закону о пограничной охране, позволяющие установить заграждения на границе с Россией.
Кроме того, в Финляндии с 15 июля вступают в силу поправки к закону о готовности, которые позволят стране реагировать на "угрозы гибридного характера, например использование миграции в целях оказания политического давления", отмечает МВД этой страны.
Минск (Белоруссия)/Москва – Возобновление полетов авиакомпании "Белавиа".
Витебск (Белоруссия)– Заседание совета Евразийской экономической комиссии с участием вице-премьеров стран ЕАЭС.
Участники рассмотрят вопросы об изменениях единого перечня карантинных объектов ЕАЭС, об изменениях Правил проведения исследований биологических лекарственных средств ЕАЭС, о внесении изменений в Методику оценки состояния конкуренции и другие.
ДНР (частично признанная республика) – Ожидается завершение строительства трубопровода для обеспечения Донецка водой.
Строительство ведут российские специалисты. Пропускная способность трубопровода будет достигать около 70 тысяч кубометров воды в сутки.
Параллельно идет строительство колодцев, которые будут распределять воду населенным пунктам, расположенным вблизи от водовода.
Брюссель (Бельгия) – Обсуждение обеспечения замораживания активов попавших под санкции граждан и организаций РФ и Белоруссии во всех странах ЕС.
По словам еврокомисссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, в настоящий момент имеется 13,8 миллиарда евро замороженных активов, включая 12,6 миллиарда в шести странах ЕС.
Нам надо продолжать убеждать остальных последовать их примеру. Мы направили письма для получения дополнительной информации.
Дидье Рейндерс
Еврокомисссара по вопросам юстиции
Бали (Индонезия) – Встреча министров финансов и управляющих центральных банков G20 (15-16 июля).
Участие в дискуссиях G20 планируют принять министры финансов России и Украины.
Присутствие российской делегации, которая является членом G20, и делегации с Украины в качестве приглашенного гостя на встрече G20 в этом году находится в центре внимания многих сторон.