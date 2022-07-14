https://ukraina.ru/20220714/vydrin-1036266891.html
Политические "чайлдфри": Выдрин рассказал, каким может стать новое руководство Украины
Политические "чайлдфри": Выдрин рассказал, каким может стать новое руководство Украины - 14.07.2022 Украина.ру
Политические "чайлдфри": Выдрин рассказал, каким может стать новое руководство Украины
Какой вид приобретет украинская политическая элита в случае, если произойдет переформатирование страны и наоборот, если сохранится статус-кво. На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Дмитрий Выдрин
2022-07-14T04:45
2022-07-14T04:45
2022-07-14T04:45
эксперт
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В первом случае, считает он, элита будет своего рода пост-советской. По масштабу личностей и их целей и навыков. Эти люди, уверен эксперт, будут учитывать прошлое своего народа и готовить его к возможному будущему.Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.
/20220713/1036261645.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт
Политические "чайлдфри": Выдрин рассказал, каким может стать новое руководство Украины
Украине нужно глобальное переформатирование
Какой вид приобретет украинская политическая элита в случае, если произойдет переформатирование страны и наоборот, если сохранится статус-кво. На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Дмитрий Выдрин