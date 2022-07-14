https://ukraina.ru/20220714/vydrin-1036266891.html

Политические "чайлдфри": Выдрин рассказал, каким может стать новое руководство Украины

Политические "чайлдфри": Выдрин рассказал, каким может стать новое руководство Украины - 14.07.2022 Украина.ру

Политические "чайлдфри": Выдрин рассказал, каким может стать новое руководство Украины

Какой вид приобретет украинская политическая элита в случае, если произойдет переформатирование страны и наоборот, если сохранится статус-кво. На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Дмитрий Выдрин

2022-07-14T04:45

2022-07-14T04:45

2022-07-14T04:45

эксперт

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В первом случае, считает он, элита будет своего рода пост-советской. По масштабу личностей и их целей и навыков. Эти люди, уверен эксперт, будут учитывать прошлое своего народа и готовить его к возможному будущему.Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.

/20220713/1036261645.html

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2022

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эксперт