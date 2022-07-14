Политические "чайлдфри": Выдрин рассказал, каким может стать новое руководство Украины - 14.07.2022 Украина.ру
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Политические "чайлдфри": Выдрин рассказал, каким может стать новое руководство Украины
Политические "чайлдфри": Выдрин рассказал, каким может стать новое руководство Украины - 14.07.2022 Украина.ру
Политические "чайлдфри": Выдрин рассказал, каким может стать новое руководство Украины
Какой вид приобретет украинская политическая элита в случае, если произойдет переформатирование страны и наоборот, если сохранится статус-кво. На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Дмитрий Выдрин
2022-07-14T04:45
2022-07-14T04:45
эксперт
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В первом случае, считает он, элита будет своего рода пост-советской. По масштабу личностей и их целей и навыков. Эти люди, уверен эксперт, будут учитывать прошлое своего народа и готовить его к возможному будущему.Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.
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эксперт
Политические "чайлдфри": Выдрин рассказал, каким может стать новое руководство Украины

Украине нужно глобальное переформатирование

04:45 14.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловДмитрий Выдрин
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Какой вид приобретет украинская политическая элита в случае, если произойдет переформатирование страны и наоборот, если сохранится статус-кво. На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Дмитрий Выдрин
В первом случае, считает он, элита будет своего рода пост-советской. По масштабу личностей и их целей и навыков. Эти люди, уверен эксперт, будут учитывать прошлое своего народа и готовить его к возможному будущему.

Во втором случае, это будут "халифы на час". То есть, умеющие все выжать из момента, ловко использовать ситуацию для личной выгоды. Ну, как нынешняя украинская власть. Но их проблема в том, что это политические "чайлдфри". Тот, кто живет политическим моментом, не дает политического потомства.

Дмитрий Выдрин
Дмитрий Выдрин
Политолог
Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.
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