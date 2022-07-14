https://ukraina.ru/20220714/vsu-1036306104.html

"Наступление они будут делать 100%": Кнутов ответил, что делать с ВСУ

"Наступление они будут делать 100%": Кнутов ответил, что делать с ВСУ - 14.07.2022 Украина.ру

"Наступление они будут делать 100%": Кнутов ответил, что делать с ВСУ

Владимир Зеленский пообещал довести украинскую армию до миллиона человек и пойти в контрнаступление. Удастся ли это ВСУ, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-07-14T08:00

2022-07-14T08:00

2022-07-14T08:00

эксперт

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Специалист уверен, наступательные действия украинская сторона в любом случае попытается предпринять, однако качество украинских солдат крайне низкое, люди не обучены, поэтому шансы на успех стремятся к нулю.Полностью прочитать интервью с Юрием Кнутовым можно здесь.

/20220713/1036302972.html

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2022

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эксперт