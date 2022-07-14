"Наступление они будут делать 100%": Кнутов ответил, что делать с ВСУ
ВСУ будет атаковать, чтобы отработать долги Западу
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Владимир Зеленский пообещал довести украинскую армию до миллиона человек и пойти в контрнаступление. Удастся ли это ВСУ, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов
Специалист уверен, наступательные действия украинская сторона в любом случае попытается предпринять, однако качество украинских солдат крайне низкое, люди не обучены, поэтому шансы на успех стремятся к нулю.
Наступление они будут делать 100%, им нужно оправдать деньги, которые они получают и военные закупки. Наступление будет, но, если на Запорожье пойдут, мы перебросим войска, они тогда двинутся на Лисичанск. Это будет в любом случае. Главное — вовремя пресечь, нанести мощные авиаудары и артиллерийские удары. Это нам под силу. Особенно в запорожских степях, там местность позволяет отслеживать передвижение войск и сорвать это наступление.
Полностью прочитать интервью с Юрием Кнутовым можно здесь.