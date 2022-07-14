Новый сверхзвук AGM-183A: в США объявили об успешном испытании ракеты - 14.07.2022 Украина.ру
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Новый сверхзвук AGM-183A: в США объявили об успешном испытании ракеты
Новый сверхзвук AGM-183A: в США объявили об успешном испытании ракеты - 14.07.2022 Украина.ру
Новый сверхзвук AGM-183A: в США объявили об успешном испытании ракеты
Соединенные штаты Америки объявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin. Соответствующее сообщение 14 июля сделал представитель ВВС США
2022-07-14T08:29
2022-07-14T08:29
сша
ракета
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В Пентагоне уточнили, что это испытание стало 12-ым лётным тестом в рамках разработки системы и третьим испытанием с фактическим запуском ракеты.Помимо этого в США работают над баллистической ракетой, запускаемой с подлодок типа "Вирджиния" Conventional Prompt Strike, а также над гиперзвуковыми ракетами HAWC и ARRW. Известно, что испытания первой в конце июня оказались неудачными, а вот вторые две в апреле и мае показали успешные тесты.
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сша, ракета
Новый сверхзвук AGM-183A: в США объявили об успешном испытании ракеты

В Вашингтоне отчитались, что вывели ракету на гиперзвуковую скорость

08:29 14.07.2022
 
© NASA / Перейти в фотобанкПервый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
© NASA
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Читать в
Соединенные штаты Америки объявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin. Соответствующее сообщение 14 июля сделал представитель ВВС США

"ВВС провели очередное успешное испытание гиперзвуковой ракеты неподалеку от побережья Южной Калифорнии. Система вооружения AGM-183A достигла гиперзвуковой скорости, были реализованы первичная и вторичная задачи. Успешное испытание продемонстрировало работу ускорителя... мы завершили этап его испытаний и готовы перейти к комплексным испытаниям позднее в этом году", - говорится в сообщении.

В Пентагоне уточнили, что это испытание стало 12-ым лётным тестом в рамках разработки системы и третьим испытанием с фактическим запуском ракеты.
Помимо этого в США работают над баллистической ракетой, запускаемой с подлодок типа "Вирджиния" Conventional Prompt Strike, а также над гиперзвуковыми ракетами HAWC и ARRW. Известно, что испытания первой в конце июня оказались неудачными, а вот вторые две в апреле и мае показали успешные тесты.
 
СШАРакета
 
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