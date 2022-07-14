https://ukraina.ru/20220714/raketa-1036332952.html

Новый сверхзвук AGM-183A: в США объявили об успешном испытании ракеты

Новый сверхзвук AGM-183A: в США объявили об успешном испытании ракеты - 14.07.2022 Украина.ру

Новый сверхзвук AGM-183A: в США объявили об успешном испытании ракеты

Соединенные штаты Америки объявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin. Соответствующее сообщение 14 июля сделал представитель ВВС США

2022-07-14T08:29

2022-07-14T08:29

2022-07-14T08:29

сша

ракета

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В Пентагоне уточнили, что это испытание стало 12-ым лётным тестом в рамках разработки системы и третьим испытанием с фактическим запуском ракеты.Помимо этого в США работают над баллистической ракетой, запускаемой с подлодок типа "Вирджиния" Conventional Prompt Strike, а также над гиперзвуковыми ракетами HAWC и ARRW. Известно, что испытания первой в конце июня оказались неудачными, а вот вторые две в апреле и мае показали успешные тесты.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, ракета