https://ukraina.ru/20220714/himars-1036301976.html

Военный эксперт объяснил, как связаны HIMARS и наступление на славянском направлении

Военный эксперт объяснил, как связаны HIMARS и наступление на славянском направлении - 14.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как связаны HIMARS и наступление на славянском направлении

В ночь на вторник, 12 июля, ВСУ ударили по Каховке Херсонской области из реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате чего погибли и пострадали мирные жители. Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру ответил, сигналом чего является эта провокация: началом обещанного контрнаступления или агонии киевского режима

2022-07-14T07:15

2022-07-14T07:15

2022-07-14T07:15

эксперт

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В ночь на вторник, 12 июля, ВСУ ударили по Каховке из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По официальным данным, в результате погибло по меньшей мере 6 человек и около 60-ти пострадали.Полностью прочитать интервью с Юрием Кнутовым можно здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт