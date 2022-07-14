https://ukraina.ru/20220714/himars-1036301976.html
Военный эксперт объяснил, как связаны HIMARS и наступление на славянском направлении
Военный эксперт объяснил, как связаны HIMARS и наступление на славянском направлении - 14.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как связаны HIMARS и наступление на славянском направлении
В ночь на вторник, 12 июля, ВСУ ударили по Каховке Херсонской области из реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате чего погибли и пострадали мирные жители. Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру ответил, сигналом чего является эта провокация: началом обещанного контрнаступления или агонии киевского режима
2022-07-14T07:15
2022-07-14T07:15
2022-07-14T07:15
эксперт
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В ночь на вторник, 12 июля, ВСУ ударили по Каховке из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По официальным данным, в результате погибло по меньшей мере 6 человек и около 60-ти пострадали.Полностью прочитать интервью с Юрием Кнутовым можно здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт
Военный эксперт объяснил, как связаны HIMARS и наступление на славянском направлении
Россию хотят отвлечь на HIMARS
В ночь на вторник, 12 июля, ВСУ ударили по Каховке Херсонской области из реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате чего погибли и пострадали мирные жители. Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру ответил, сигналом чего является эта провокация: началом обещанного контрнаступления или агонии киевского режима
Агония. Наступление они пытаются подготовить, но тут цель такая. Чтобы мы перебросили с славянского направления и Северска на юг — Херсон и Запорожье, а там наступление остановили. Идет же подготовка, перегруппировка для мощного удара по Славянску. Вот чтоб мы этого не делали, это отвлекающий удар
Юрий Кнутов
Военный эксперт
В ночь на вторник, 12 июля, ВСУ ударили по Каховке из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По официальным данным, в результате погибло по меньшей мере 6 человек и около 60-ти пострадали.
Полностью прочитать интервью с Юрием Кнутовым
можно здесь
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