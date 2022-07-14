https://ukraina.ru/20220714/1036401159.html

Три сценария войны от Forbes.ua.Правда, которой уже не скроешь

Три сценария войны от Forbes.ua.Правда, которой уже не скроешь - 14.07.2022 Украина.ру

Три сценария войны от Forbes.ua.Правда, которой уже не скроешь

Украинская редакция журнала Forbes разместила статью своего "контрибьютора" (вероятно, это то же, что "колумнист" или постоянный автор) Владимира Даценко "Война Украина.ру, 14.07.2022

2022-07-14T13:59

2022-07-14T13:59

2022-07-14T14:04

эксклюзив

украина

сво

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Украинская редакция журнала Forbes разместила статью своего "контрибьютора" (вероятно, это то же, что "колумнист" или постоянный автор) Владимира Даценко "Война в Украине продлится годами или завершится через несколько месяцев? Три сценария окончания боевых действий". По сути, это обобщение западных публикаций последнего времени.Судя по тому, что в других изданиях Даценко называется главой организации "Zалізниця без корупції" (кто ж знал, что букву z запретят?), это расовый соросёнок. Что, конечно, надо учитывать.Сценарий 1: многолетняя войнаКратко анализируя сложившуюся ситуацию, автор приходит к двум выводам.Во-первых, санкции работают, но… В общем, они работают как-то не так. От введённых санкций больше страдают страны Запада, чем Россия. В результате, "есть риски, что дальнейшая помощь партнёров будет недостаточной, чтобы обеспечить поддержку масштабных контратакующих действий ВСУ".Во-вторых, российские военные не собираются массово отказываться от участия в войне (они что – правда в это верили?).По его мнению, российская армия после занятия Славянска и Краматорска (судя по всему, в их судьбе он не сомневается) продолжить наступление не сможет, но и украинская армия к контрнаступлению неспособна, что бы ни говорил Арестович: "по словам бригадного генерала, командующего логистикой ВСУ Владимира Карпенко, для эффективного противодействия России Украине нужно обеспечить по крайней мере 40 механизированных бригад. Их комплектация требует около 1200 танков, 4000 единиц бронетехники, 2200 артиллерийских систем, средств фронтовой ПВО. Сейчас у ВСУ примерно половина этого количества".Вывод: "фундаментальных причин, почему Россия не может вести эту войну годами, не существует".Сценарий 2: война до конца годаНа самом деле, фундаментальная причина, по которой Россия не может вести войну годами, есть, и Даценко её сам называет – "вхождение войны в зимний сезон больше всего пугает лидеров Евросоюза. Ведь это может привести к крупнейшему энергетическому кризису в истории".Хотя, по его мнению, большинство европейцев готовы сидеть без отопления и света во имя Украины, европейские элиты этого не хотят. Но для того, чтобы начать переговоры, Россия должна осознать невозможность достижения хоть каких-то целей."Если ВСУ смогут в ближайшие два-три месяца вернуть Херсон и совершить прорыв в Мелитополь, дальнейшая битва на юге Украины не будет иметь смысла". В таком случае, Россия должна будет или объявить мобилизацию, или "вернётся на позиции 23 февраля, а возможно даже подпишет непубличные договорённости о политическом урегулировании вопроса Крыма и ОРДЛО в далёкой перспективе" (т.е., пойдёт на вариант стамбульских соглашений, предложенный Украиной в марте). Однако это не исключает возобновления боевых действий через 5-10 лет.С последним согласимся – любые соглашения с Украиной будут иметь временный характер. Украину устроит только выход на границы 1991 года, и она будет стараться обеспечить именно такое развитие событий (даже если правительство в Киеве сменится и признает потерю Донбасса, Крыма, а возможно и других территорий). Впрочем, в случае выхода на границу 1991 года Украина всё равно будет участником любых антироссийских коалиций и как только почувствует себя в силе, выдвинет претензии на прилегающие регионы России (части Курской, Белгородской и Воронежской областей, Кубань и т.п.).Сценарий 3: динамичная развязкаИмеется в виду решительная победа ВСУ, которая возможна в следующих случаях.Во-первых, из-за нарушения снабжения войск, которое сделает невозможным не только наступление, но и оборону (имеется в виду эффектное использование HIMARSов).Во-вторых, возвращение Изюма, Токмака, Мелитополя или Херсона приведёт к моральному слому российских войск.В-третьих, "большой разгром российских войск или массовая сдача в плен большого количества солдат приведёт к разочарованию, которое подрывает боеспособность войск и поддержку населения" (по сути – то же, что пункт два).Однако для того, чтобы пойти таким путём у Украины есть всего один-два месяца, после чего российская армия адаптируется к новым условиям ведения войны. Между тем, для того, чтобы обеспечить такого рода победу, одного "чудо-оружия" не хватит – нужны подготовленные резервы. А их, как написал сам же Даценко, нет. Впрочем, наступление на Херсон Украина попытается провести в любом случае.РезюмеВ общем, достаточно внятное изложение перспектив развития военного конфликта так, как его описывают в западных СМИ. Насколько мы можем судить, российское руководство в общих чертах мыслит примерно так же, рассчитывая на то, что подстёгнутый СВО глобальный кризис приведёт к радикальному изменению ситуации в мире, на фоне которого продолжение конфликта станет невозможно, а Украина окончательно вернётся в сферу российского влияния.

https://ukraina.ru/20220601/1034063999.html

https://ukraina.ru/20220711/1034333968.html

https://ukraina.ru/20220712/1034330231.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_7f35b7579f428ef29270023ba27f1f00.jpg

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_7f35b7579f428ef29270023ba27f1f00.jpg

эксклюзив, украина, сво