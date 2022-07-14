"Это детский сад". Суздальцев о том, как Россия без войны решит проблему Калининграда - 14.07.2022 Украина.ру
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"Это детский сад". Суздальцев о том, как Россия без войны решит проблему Калининграда
"Это детский сад". Суздальцев о том, как Россия без войны решит проблему Калининграда - 14.07.2022 Украина.ру
"Это детский сад". Суздальцев о том, как Россия без войны решит проблему Калининграда
Для решения вопроса с блокадой Калининграда нужны большие усилия и большие вложения. Надо создавать целый флот паромов, а это огромные убытки для региона и для России в целом. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-14T10:26
2022-07-14T10:26
россия
калининград
блокада
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Ранее Еврокомиссия опубликовала документ, в котором сообщила, что железнодорожный транзит в Калининград товаров мирного назначения не запрещен, однако их перевозки должны быть предметом "целенаправленного, пропорционального и эффективного контроля" со стороны властей государств ЕС. В МИД Литвы разъяснения Еврокомиссии оценили положительно. В Москве прозвучавшее из Брюсселя заявление назвали "проявлением реализма и здравомыслия", но при этом отметили: "Вопросы по содержанию документа у нас остаются".Область активно развивается. Из нее вывозят товары, ей нужны поставки, а блокада, устроенная Литвой, уже наносит Калининграду серьезный ущерб, отметил эксперт."200-300 машин неделями стоят в очереди в центре Европы. Это откровенное издевательство. Это блокада. Поверьте, зная все эти придирки, наши дальнобойщики снабжены всеми документами. Проблемы с ними нет. Просто Литва испытывает детский восторг от того, что может издеваться над таким гигантом, как Россия. Это детский сад", - указал Суздальцев.В любом случае Россия должна выставить Литве счет за ее политику, потому что блокада Калининграда - это не санкции. Это нарушение всех договоренностей с Евросоюзом от 2002-2003 года, заключил собеседник издания.
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россия, калининград, блокада
"Это детский сад". Суздальцев о том, как Россия без войны решит проблему Калининграда

Для решения вопроса с блокадой Калининграда нужны большие усилия и большие вложения

10:26 14.07.2022
 
© Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград
© Игорь Зарембо
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Для решения вопроса с блокадой Калининграда нужны большие усилия и большие вложения. Надо создавать целый флот паромов, а это огромные убытки для региона и для России в целом. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Ранее Еврокомиссия опубликовала документ, в котором сообщила, что железнодорожный транзит в Калининград товаров мирного назначения не запрещен, однако их перевозки должны быть предметом "целенаправленного, пропорционального и эффективного контроля" со стороны властей государств ЕС. В МИД Литвы разъяснения Еврокомиссии оценили положительно. В Москве прозвучавшее из Брюсселя заявление назвали "проявлением реализма и здравомыслия", но при этом отметили: "Вопросы по содержанию документа у нас остаются".
Область активно развивается. Из нее вывозят товары, ей нужны поставки, а блокада, устроенная Литвой, уже наносит Калининграду серьезный ущерб, отметил эксперт.
"200-300 машин неделями стоят в очереди в центре Европы. Это откровенное издевательство. Это блокада. Поверьте, зная все эти придирки, наши дальнобойщики снабжены всеми документами. Проблемы с ними нет. Просто Литва испытывает детский восторг от того, что может издеваться над таким гигантом, как Россия. Это детский сад", - указал Суздальцев.
В любом случае Россия должна выставить Литве счет за ее политику, потому что блокада Калининграда - это не санкции. Это нарушение всех договоренностей с Евросоюзом от 2002-2003 года, заключил собеседник издания.
 
РоссияКалининградблокада
 
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