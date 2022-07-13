https://ukraina.ru/20220713/1036258671.html

Таинственное исчезновение украинской поп-звезды в разгар спецоперации получило объяснение

Таинственное исчезновение украинской поп-звезды в разгар спецоперации получило объяснение - 13.07.2022 Украина.ру

Таинственное исчезновение украинской поп-звезды в разгар спецоперации получило объяснение

Адвокат украинского певца Олега Винника раскрыл информацию, почему артист выехал за границу. Об этом он рассказал в интервью ТСН

2022-07-13T13:39

2022-07-13T13:39

2022-07-13T15:57

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103059/84/1030598468_0:76:800:526_1920x0_80_0_0_06b411b848d46a16716685d8741eae1e.jpg

Начиная с февраля Винник исчез из публичного пространства, он перестал давать концерты и интервью. Коллеги артиста признавались, что не знают о причинах произошедшего. Он сообщил, что Винник находится в Берлине, где проходит лечение и помогает ВСУ деньгами и специальными автомобилями. По его информации, закупкой и доставкой автомобилей артист занимается через свой благотворительный фонд.Украинские звезды шоу-бизнеса в подавляющем большинстве после начала спецоперации РФ заняли резко антироссийскую позицию. К примеру, Макс Барских даже пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины, однако это не помешало ему анонсировать концерты в США в ближайшее время.Звездный дуэт Потапа и Насти Каменских тоже активно выступает в разных странах Европы, рассказывая о ситуации на Украине и проводя благотворительные мероприятия, однако успел попасть в несколько скандалов, разозлив фанатов тем, что совсем не выступают на территории Украины.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости