https://ukraina.ru/20220713/1036258671.html
Таинственное исчезновение украинской поп-звезды в разгар спецоперации получило объяснение
Таинственное исчезновение украинской поп-звезды в разгар спецоперации получило объяснение - 13.07.2022 Украина.ру
Таинственное исчезновение украинской поп-звезды в разгар спецоперации получило объяснение
Адвокат украинского певца Олега Винника раскрыл информацию, почему артист выехал за границу. Об этом он рассказал в интервью ТСН
2022-07-13T13:39
2022-07-13T13:39
2022-07-13T15:57
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103059/84/1030598468_0:76:800:526_1920x0_80_0_0_06b411b848d46a16716685d8741eae1e.jpg
Начиная с февраля Винник исчез из публичного пространства, он перестал давать концерты и интервью. Коллеги артиста признавались, что не знают о причинах произошедшего. Он сообщил, что Винник находится в Берлине, где проходит лечение и помогает ВСУ деньгами и специальными автомобилями. По его информации, закупкой и доставкой автомобилей артист занимается через свой благотворительный фонд.Украинские звезды шоу-бизнеса в подавляющем большинстве после начала спецоперации РФ заняли резко антироссийскую позицию. К примеру, Макс Барских даже пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины, однако это не помешало ему анонсировать концерты в США в ближайшее время.Звездный дуэт Потапа и Насти Каменских тоже активно выступает в разных странах Европы, рассказывая о ситуации на Украине и проводя благотворительные мероприятия, однако успел попасть в несколько скандалов, разозлив фанатов тем, что совсем не выступают на территории Украины.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103059/84/1030598468_0:1:800:601_1920x0_80_0_0_904201debd9a5e42c4cbf0c3cb1580b6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости
Таинственное исчезновение украинской поп-звезды в разгар спецоперации получило объяснение
13:39 13.07.2022 (обновлено: 15:57 13.07.2022)
Адвокат украинского певца Олега Винника раскрыл информацию, почему артист выехал за границу. Об этом он рассказал в интервью ТСН
Начиная с февраля Винник исчез из публичного пространства, он перестал давать концерты и интервью. Коллеги артиста признавались, что не знают о причинах произошедшего.
Он сообщил, что Винник находится в Берлине, где проходит лечение и помогает ВСУ деньгами и специальными автомобилями. По его информации, закупкой и доставкой автомобилей артист занимается через свой благотворительный фонд.
Украинские звезды шоу-бизнеса в подавляющем большинстве после начала спецоперации РФ заняли резко антироссийскую позицию. К примеру, Макс Барских даже пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины, однако это не помешало ему анонсировать концерты в США в ближайшее время.
Звездный дуэт Потапа и Насти Каменских тоже активно выступает в разных странах Европы, рассказывая о ситуации на Украине и проводя благотворительные мероприятия, однако успел попасть в несколько скандалов, разозлив фанатов тем, что совсем не выступают на территории Украины.