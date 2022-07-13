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"Думают, что меня скинули с байрактара": почему добровольца не берут на фронт

"Думают, что меня скинули с байрактара": почему добровольца не берут на фронт - 13.07.2022 Украина.ру

"Думают, что меня скинули с байрактара": почему добровольца не берут на фронт

Наш герой – доброволец с позывным «Мэри Поппинс», которого не берут на фронт. О причине вы узнаете из нашего материала

2022-07-13T10:58

2022-07-13T10:58

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Корреспондент Украина.ру Федор Громов поговорил с добровольцем, который родился в Киеве, и выяснил, почему не сложилась спортивная карьера в США, почему отказался от иммиграции в Канаду, как мужчина подготовился к боевым действиям и многое другое:00:35 – Мужчина продал автомобиль и приобрел американскую экипировку: почему не берут на фронт?02:20 – Как складывалась спортивная карьера в США и почему решил вернуться?04:03 – Чем занимался в Пуэрто-Рико?06:30 – Западные ценности: почему не сложилось с иммиграцией в Канаду?08:50 – О Москве и москвичах;10:00 – «Никогда не прощу Януковича…», — про украинские власти прошлые и нынешние.Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.ВАЖНО! Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram — https://t.me/ukraina_ruОдноклассники — https://ok.ru/ukrainaruНаш сайт: https://ukraina.ru

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