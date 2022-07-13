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«Чтобы ярко пылало!» Гончаренко стал продавать глумливые футболки про Белгород

«Чтобы ярко пылало!» Гончаренко стал продавать глумливые футболки про Белгород - 13.07.2022 Украина.ру

«Чтобы ярко пылало!» Гончаренко стал продавать глумливые футболки про Белгород

Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко запустил лимитированную серию футболок, игрой слов призвав бомбить Белгород, об этом он сообщил в своем Telegram-канале 12 июля

2022-07-13T09:56

2022-07-13T09:56

2022-07-13T11:50

новости

гончаренко

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«Хотите больше хлопка в Белгороде? Мы знаем, как это организовать», — написал он, обыграв слово «хлопок» на украинском языке, которое созвучно слову «хлопок».На лимитированной серии футболок, как пишет Гончаренко «с огоньком», красуется надпись «спонсор хлопка в Белгороде».Политик добавил, что все заработанные средства будут направлены бойцам ВСУ, которые «разбираются в "хлопке"» и «работают там, где горячо».Завершается сообщение агрессивным призывом приобщиться, чтобы «там, где нужно, ярко пылало».В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Владимир Евсеев заявлял ранее, что для того, чтобы прекратить обстрелы русских городов, нужно либо брать Одессу и Харьков, либо бить по Вашингтону.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в ночь со 2 на 3 июля в Белгороде прогремела серия громких хлопков, загорелся частный дом на улице Маяковского, пятеро людей погибли, еще четверо, включая ребенка, пострадали.

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новости, гончаренко