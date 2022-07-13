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Украинские военные нанесли удар по военной части ПВО в Луганске

Украинские военные нанесли удар по военной части ПВО в Луганске - 13.07.2022 Украина.ру

Украинские военные нанесли удар по военной части ПВО в Луганске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Об этом 13 июля сообщил в Telegram офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

2022-07-13T08:54

2022-07-13T08:54

2022-07-13T11:58

новости

луганск

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Он также отметил, что несколько украинских ракет при обстреле Луганска достигли цели, в настоящее время небо над городом контролируется резервными силами.

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2022

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новости, луганск