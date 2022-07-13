Украинские военные нанесли удар по военной части ПВО в Луганске - 13.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru
Украинские военные нанесли удар по военной части ПВО в Луганске
Украинские военные нанесли удар по военной части ПВО в Луганске - 13.07.2022 Украина.ру
Украинские военные нанесли удар по военной части ПВО в Луганске
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Об этом 13 июля сообщил в Telegram офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
2022-07-13T08:54
2022-07-13T11:58
новости
луганск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101875/47/1018754767_0:106:2021:1242_1920x0_80_0_0_898a6301864f93e7dbeddc854d293c29.jpg
Он также отметил, что несколько украинских ракет при обстреле Луганска достигли цели, в настоящее время небо над городом контролируется резервными силами.
/news/20220626/1034231617.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://ukraina.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101875/47/1018754767_112:0:1907:1346_1920x0_80_0_0_9d2ae02f1937fcc8c4d890c5fe64abb3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, луганск

Украинские военные нанесли удар по военной части ПВО в Луганске

08:54 13.07.2022 (обновлено: 11:58 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители миссии ОБСЕ на Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области
Представители миссии ОБСЕ на Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Об этом 13 июля сообщил в Telegram офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Залп реактивной установки Град - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 12:57
Украинские военные выпустили ракеты по ДонецкуУкраинские войска обстреляли город Донецк, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РЗСО) «Град». Об этом 26 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня
Он также отметил, что несколько украинских ракет при обстреле Луганска достигли цели, в настоящее время небо над городом контролируется резервными силами.
 
НовостиЛуганск
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Что Россия делает с иностранными наёмниками, воюющими на Украине: в МО РФ раскрыли детали
13:31Военный эксперт: по Каховке стреляли под руководством американских советников
13:26Подпольная типография в Киеве помогала украинцам "косить" от армии
13:20Литовского дипломата вызвали в МИД России из-за блокады Калининграда
13:14"Будет как в Корее": Кличко анонсировал, что станет с Украиной
13:12Сотни боевиков укрылись на судостроительном заводе в Николаеве, но это им не помогло
10:59Украинским конфликтом Америка совершает самоубийство - Шафран
10:58"Думают, что меня скинули с байрактара": почему добровольца не берут на фронт
10:46Полковник Геннадий Алехин: Россия готовит наступление на Харьков, от которого ВСУ не спасут немецкие пушки
10:45«Металлолом либо трофейный предмет для изучения»: Леонков о перспективах западного оружия на Украине
10:30Мухин: Европа - «алкоголик», который пропивает вещи из дома
10:30«Эффективный ход»: Леонков о том, что Россия может противопоставить разведданным американских спутников
10:15«Форменная глупость»: эксперт оценил «игру» Киева на острове Змеиный
10:11Подоляк прикинулся Хемингуэем и написал рассказ с угрозой российским военным
10:10Мухин: доказательство внешнего управления ЕС открыто написано в Википедии
10:10Василий Колташов: Рубль нужно превратить в высокостатусную валюту
10:03Украина пыталась обстрелять Херсон, но все пошло не по плану
10:00«Нет эффективности»: военный эксперт оценил новую тактику ВСУ
09:56«Чтобы ярко пылало!» Гончаренко стал продавать глумливые футболки про Белгород
09:50Вернуть Украину, захватить Европу. Что будет делать Россия с северодонецким «Азотом»
Лента новостейМолния