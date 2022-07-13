Украинские военные нанесли удар по военной части ПВО в Луганске
08:54 13.07.2022 (обновлено: 11:58 13.07.2022)
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители миссии ОБСЕ на Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Об этом 13 июля сообщил в Telegram офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
26 июня, 12:57Украинские военные выпустили ракеты по ДонецкуУкраинские войска обстреляли город Донецк, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РЗСО) «Град». Об этом 26 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня
Он также отметил, что несколько украинских ракет при обстреле Луганска достигли цели, в настоящее время небо над городом контролируется резервными силами.