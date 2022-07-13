НАТО и ЕС опасаются контрабанды оружия Украиной
08:43 13.07.2022 (обновлено: 12:02 13.07.2022)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ партизаны диверсанты лес окоп украинские военнослужащие оружие
Страны НАТО и ЕС настаивают на более тщательном отслеживании оружия, которое поставляется на Украину, так как опасаются, что криминальные группировки незаконно вывозят его из страны и поставляют на черный рынок Европы, сообщило 12 июля издание Financial Times
06:30На Украину не поставляется оружие, которое могло бы ее «спасти» - ШафранОружие, которое поставляется западными странами на Украину не помогает в ВСУ в боевых действиях против российской армии, но позволяет воевать с мирным население, рассказала в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
Ряд стран-членов НАТО обсуждает с Киевом создание системы отслеживания и инвентаризации оружия, поставляемого Украине, сообщили изданию два западных чиновника, осведомленные о ходе переговоров.
«Все это оружие приземляется на юге Польши, доставляется к границе, а затем просто распределяется по транспортным средствам для пересечения границы: грузовикам, фургонам, иногда частным автомобилям. И с этого момента мы ничего не знаем о его местонахождении и понятия не имеем, куда оно попадает, где используется и остается ли в стране», — сказал один из них.
Советник министра обороны Украины Юрий Сак заверил, что перемещение оружия тщательно отслеживается и контролируется как Украиной, так и международными партнерами.
«Трудно избежать торговли людьми или контрабанды — мы не смогли добиться этого в бывшей Югославии и, вероятно, не сможем избежать этого в Украине», — рассказала в свою очередь министр обороны Чехии Яна Чернохова на прошлой неделе.
Она выразила надежду, что страны-доноры вооружений предпринимают все необходимые шаги для отслеживания поставок, но предупредила, что невозможно отследить каждый предмет.