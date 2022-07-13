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НАТО и ЕС опасаются контрабанды оружия Украиной

НАТО и ЕС опасаются контрабанды оружия Украиной - 13.07.2022 Украина.ру

НАТО и ЕС опасаются контрабанды оружия Украиной

Страны НАТО и ЕС настаивают на более тщательном отслеживании оружия, которое поставляется на Украину, так как опасаются, что криминальные группировки незаконно вывозят его из страны и поставляют на черный рынок Европы, сообщило 12 июля издание Financial Times

2022-07-13T08:43

2022-07-13T08:43

2022-07-13T12:02

новости

оружие

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Ряд стран-членов НАТО обсуждает с Киевом создание системы отслеживания и инвентаризации оружия, поставляемого Украине, сообщили изданию два западных чиновника, осведомленные о ходе переговоров.Советник министра обороны Украины Юрий Сак заверил, что перемещение оружия тщательно отслеживается и контролируется как Украиной, так и международными партнерами.«Трудно избежать торговли людьми или контрабанды — мы не смогли добиться этого в бывшей Югославии и, вероятно, не сможем избежать этого в Украине», — рассказала в свою очередь министр обороны Чехии Яна Чернохова на прошлой неделе.Она выразила надежду, что страны-доноры вооружений предпринимают все необходимые шаги для отслеживания поставок, но предупредила, что невозможно отследить каждый предмет.

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